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İslamiyet'i seçen Belaruslu kadın 'Leyla' ismini aldı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde görev yapan İsa Akın ile evli olan Belaruslu Elena Akın, Adilcevaz İlçe Müftülüğünde kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu ve Leyla adını aldı.

17:53 . 4/04/2023 Salı
AA
Belaruslu Elena Akın, Adilcevaz Müftülüğünde Kelime-i şahadet getirerek Müslüman oldu.

Belaruslu Elena Akın, Adilcevaz Müftülüğünde Kelime-i şahadet getirerek Müslüman oldu.

Öğretmen eşiyle ilçeye yerleşen Akın, komşularının ilgisi ve yaşantılarından etkilenerek Müslüman olmaya karar verdi.

Akın çiftinin müftülüğe başvurusu üzerine ihtida merasimi düzenlendi. İlçe Müftüsü Erkan Karaca, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan merasimde Akın'ı, İslamiyet'in temel esasları hakkında bilgilendirdi.


Daha sonra kelimeişehadet getirerek Müslüman olan Elena Akın, Leyla ismini aldı.Müftü Karaca, gazetecilere, Akın için müftülükte ihtida merasimi düzenlediklerini söyledi.

Karaca, "Kendisi bir süredir öğretmen olan eşiyle Adilcevaz'da yaşadığını dile getirdi. Türk vatandaşlığını da almış bulunuyor. Adilcevaz'daki komşularının kendisine olan ilgisi ve onların yaşantılarından etkilenerek Müslüman olmaya karar verdiğini ifade etti. Biz de kendisine İslam diniyle ilgili bilgiler ve eserler takdim ettik. Kendisini tebrik ediyoruz, İslam şehadeti mübarek olsun." diye konuştu.

#Belarus
#Müslüman
#Adilcevaz
#Elena Akın
35 dakika önce
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