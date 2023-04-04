İslamiyet'i seçen Belaruslu kadın 'Leyla' ismini aldı

Sındırgı Akıncı Toyu Uluslararası Atlı Okçuluk müsabakaları için Türkiye'ye gelen, uzun yıllardır Müslümanlığı araştıran Moğolistan asıllı Boldbaatar Mongolia Müslüman arkadaşları ve Sındırgı halkından gördüğü ilgi ve samimiyet ile İslamiyet'i kabul ederek Müslüman oldu.

Karaca, "Kendisi bir süredir öğretmen olan eşiyle Adilcevaz'da yaşadığını dile getirdi. Türk vatandaşlığını da almış bulunuyor. Adilcevaz'daki komşularının kendisine olan ilgisi ve onların yaşantılarından etkilenerek Müslüman olmaya karar verdiğini ifade etti. Biz de kendisine İslam diniyle ilgili bilgiler ve eserler takdim ettik. Kendisini tebrik ediyoruz, İslam şehadeti mübarek olsun." diye konuştu.