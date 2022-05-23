İsmail Çataklı göçmenler konusundaki provokatif paylaşımları değerlendirdi: Amaç güven zedelemek

Serhat İbrahimoğlu'nun sunduğu ve TVNET'te canlı yayınlanan Net Bakış programının konuğu İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı.

#CANLI | İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı TVNET'te. https://t.co/1uJG9VSaFF — Yeni Şafak (@yenisafak) May 23, 2022

"YALANI MESLEK EDİNENLER DEVLETE GÜVENİ ZEDELEMEYE ÇALIŞIYOR"

Çataklı, göçmen konusuyla alakalı son zamanlarda internet ortamında sıkça yapılan provokasyonlarla ilgili değerlendirmelerde bulunarak, "Görüyoruz ki yalanı meslek edinmiş, profesyonel alanı haline dönüştürmüş, her seferinde siz doğrusunu ortaya koysanız da daha büyük bir yalan ortaya koyup üstelik bunda ısrar ederek, kamunun, devletin ve ilgili kurumların güvenirliğini zedelemek suretiyle amacına ulaşmak isteyenler var" dedi.

"GÜVEN ZEDELENİRSE BAŞKA ŞEYLER DE KOLAYLIKLA YAPILABİLİR"

Çataklı'nın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"Artık öyle bir aşamaya geldi ki, kendi söyledikleri yalana kendileri de inanıyor olacaklar ki can hıraş onu savunmaya da kalkabiliyorlar. Bir tanesi çıkıp "8 milyon 800 bin kişiyi vatandaş yaptılar" diyebiliyor ya da bunun "3 milyon 800 bini oy kullanacak" diyebiliyor. Halbuki bu ülkede nüfus idaresi diye bir birim var, oradaki veriler açık, yıl yıl Türkiye'deki nüfusun nereye geldiği belli. Onu geçtik, seçmen sayıları açık, bunu siyasi partiler biliyor, Yüksek Seçim Kurulu biliyor, orada anormal bir hareket olmadığı açık ama buna devam edebiliyorlar. Burada asıl amaç kamunun güvenilirliğini zedelemek. Çünkü kamuya, devlete güven sarsıldığı zaman, başka şeyleri de kolaylıkla yapabilirsiniz. Bunu önemsemek lazım. Aynı şeyi göçle alakalı da yaşadık maalesef.

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"GÖÇMEN KONUSUNDA İNANILMAZ ŞEFFAFIZ"

Bizim göçle alakalı, https://www.goc.gov.tr/ diye 2015'te faaliyete geçirdiğimiz bir sistemimiz var ve haftalık oradaki verileri ayrıca alıp internet sitemizde de paylaşıyoruz. Yani bu, https://www.nvi.gov.tr/mernis gibi nüfus kayıt sistemimizin bir benzeri, yabancıların bilgilerinin olduğu bir sistem. İçeriğinde düzensiz göç veri tabanı da var yani kaçak göçmenlerin de bütün bilgilerinin işlendiği bir sistem altyapısı var. Bu konuda inanılmaz şeffafız."

GÜNDEM İsmail Çataklı Türkiye'deki yabancı sayısını açıkladı: Amaç algı oluşturmak

OYNAT 02:43 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan sığınmacı açıklaması: Yalanı meslek edinmiş kişiler var İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı TVNET canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'deki sığınmacıların sayısına ilişkin konuşan Çataklı, 'Devletin ilgili kurumlarını zedelemek isteyen yalanı meslek edinmiş kişiler var. Mülteciler üzerinden amaçlanan devlete güveni zedelemek. Göç ile alakalı verileri internet sitemizde haftalık olarak paylaşıyoruz. Sistemimizin içeriğinde düzensiz göç veri tabanı da var.' dedi. BiP'te paylaş

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