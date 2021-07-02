İsmail Şanlı gözaltında: Vali yardımcısı ankesöre takıldı

ABDULLAH SARİCA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ’nün mülki idare yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında önceki gün 39’u eski mülki idare amiri, 1’i mahrem imam olmak üzere 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 23 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 28 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında ayrıca örgütle bağlantısı tespit edilen 11 eski mülki idare amirine de Emniyet’e müracaat etmeleri tebliğ edildi.

MAHREM İMAMLARLA İRTİBATLI

Başsavcılığın FETÖ şüphesiyle gözaltı kararı verdiği isimlere ulaşıldı. İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Vali Yardımcısı’yken görevden alınarak valilik emrine çekilen, ardından da Tarım ve Orman Bakanlığı Müşavirliği’ne getirilen İsmail Şanlı da gözaltına alınan isimler arasında. Ankesörlü telefonlar ve operasyonel hatlar üzerinden mahrem imamlarla iletişim kurduğu tespit edilen Şanlı’nın, gözaltına alınmadan önce Bakanlıktaki görevinden açığa alındığı öğrenildi.

TAKİPSİZLİK VERİLMİŞ

Başsavcılığın, 2019 yılında da bir ihbar üzerine Şanlı hakkında soruşturma yürüttüğü ancak yapılan araştırma sonucu Şanlı’nın “FETÖ üyesi olduğuna dair yeterli delil elde edilemeyince takipsizlik kararı verildiği” belirtildi. Haklarında gözaltı kararı verilen ve daha önce açığa alınan isimlerden bazıları şunlar: Mardin Vali Yardımcısı Adem Başoğlu, Van Vali Yardımcısı Faruk Bülent Baygüven, Elazığ Vali Yardımcısı Mehmet Fevzi Dönmez, Iğdır Vali Yardımcısı Yunis Koç, Bingöl Vali Yardımcısı Yusuf Gemici ve Erzurum Uzundere Kaymakamı Hakan Şeker.

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