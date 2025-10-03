İsrail'in korsanlığına soruşturma

Soruşturma, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 15’inci maddesindeki yetki kuralları ve Türk Ceza Kanunu’nun 12 ile 13’üncü maddeleri çerçevesinde başlatıldı. İsrail donanmasının müdahalesiyle ilgili olarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması, nitelikli yağma, mala zarar verme ve eziyet suçlarından inceleme yürütülüyor. Başsavcılık, soruşturmanın Türk Ceza Kanunu’nun 13’üncü maddesi uyarınca yürütüldüğünü bildirdi. Söz konusu madde, “uluslararası suçların yabancı bir ülkede ve yabancılar tarafından işlenmesi halinde bile Türk yargısının yetkili olacağı” hükmünü içeriyor. Başsavcılığın açıklamasında, olayın yalnız Türk vatandaşlarını değil, uluslararası hukuku da ilgilendiren bir boyut taşıdığı vurgulandı. Bu nedenle sürecin hem ulusal yargı mercileri hem de uluslararası hukuk normları çerçevesinde takip edileceği kaydedildi.