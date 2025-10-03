Yeni Şafak
İsrail'in korsanlığına soruşturma

Oğuzhan Ürüşan
04:003/10/2025, Cuma
G: 3/10/2025, Cuma
Yeni Şafak
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Küresel Sumud Filosu’na uluslararası sularda İsrail donanması tarafından düzenlenen saldırıya ilişkin re’sen soruşturma başlattı.

Soruşturma, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 15’inci maddesindeki yetki kuralları ve Türk Ceza Kanunu’nun 12 ile 13’üncü maddeleri çerçevesinde başlatıldı. İsrail donanmasının müdahalesiyle ilgili olarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması, nitelikli yağma, mala zarar verme ve eziyet suçlarından inceleme yürütülüyor. Başsavcılık, soruşturmanın Türk Ceza Kanunu’nun 13’üncü maddesi uyarınca yürütüldüğünü bildirdi. Söz konusu madde, “uluslararası suçların yabancı bir ülkede ve yabancılar tarafından işlenmesi halinde bile Türk yargısının yetkili olacağı” hükmünü içeriyor. Başsavcılığın açıklamasında, olayın yalnız Türk vatandaşlarını değil, uluslararası hukuku da ilgilendiren bir boyut taşıdığı vurgulandı. Bu nedenle sürecin hem ulusal yargı mercileri hem de uluslararası hukuk normları çerçevesinde takip edileceği kaydedildi.

Soykırım davasına delil olacak

  • Sumud Filosu'ndaki avukatlar, işgalci güç İsrail'in uluslararası insancıl hukuk ve deniz hukukunu ihlal eden eylemlerini belgeledi. İsrail donanmasının gerçekleştirdiği yasa dışı müdahaleler, haydut devlete karşı açılan soykırım davasının yürütüldüğü Uluslararası Adalet Divanı’na (UAD) sunulacak. El-Cezire'nin haberine göre, avukatların teknelere yerleştirilen kameralarla tüm süreci kayda aldığı belirtildi.


