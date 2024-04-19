Israr olmayınca küstü

Çoklu aday ile kongreye gidilmesi beklenirken 27 Nisan’da yapılacak kongrede Akşener’in yeniden aday olmamasının asıl sebebine ilişkinde kulislerde çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.Akşener’in aday olmama açıklamasının altında kurmayları tarafından yeniden aday gösterilme isteğinin yattığı öğrenildi. Ancak Akşener’in açıklamasının ardından önce Tolga Akalın, sonrasında ise Koray Aydın adaylıklarını duyurdu. Bu gelişmeler karşısında Akşener’in tepkisini küserek ortaya koyduğu ileri sürüldü. Akşener’in yakın çalışma ekibi, yeniden aday olması için birkaç adayın geri çekilmesi ya da bu yönde ısrarın daha yüksek bir şekilde dile getirilmesine bağlı olduğunu savunuyor. İYİ Parti’de şimdilik Aydın ve Akalın’ın dışında Müsavat Dervişoğlu, Günay Kodaz ve İstanbul Teşkilatı Kurucu Üyesi Kemal Orkun Yekdaş’ın adaylığı bulunuyor.