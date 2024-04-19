|
Gündem

Israr olmayınca küstü

Kongrede aday olmayacağını açıklayan Meral Akşener’in A takımından ‘aday ol’ baskısı beklediği ancak bu yönde bir çağrı almadığı gibi üstüne kendi adaylıklarını açıklamalarına küstüğü ileri sürüldü.

Mehmet Güney
04:00 - 19/04/2024 Cuma
Güncelleme: 00:32 - 19/04/2024 Cuma
Yeni Şafak
Meral Akşener.
Meral Akşener.

İttifaksız girdiği 31 Mart yerel seçimlerinden beklediğini bulamayan ve sonrasında olağanüstü kongre için düğmeye basılan İYİ Parti’de aday olmayacağını açıklayan Genel Başkan Akşener’in koltuğuna talipli sayısı şu an için 5.

ÖNERİLMEYİ BEKLİYOR

Çoklu aday ile kongreye gidilmesi beklenirken 27 Nisan’da yapılacak kongrede Akşener’in yeniden aday olmamasının asıl sebebine ilişkinde kulislerde çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.Akşener’in aday olmama açıklamasının altında kurmayları tarafından yeniden aday gösterilme isteğinin yattığı öğrenildi. Ancak Akşener’in açıklamasının ardından önce Tolga Akalın, sonrasında ise Koray Aydın adaylıklarını duyurdu. Bu gelişmeler karşısında Akşener’in tepkisini küserek ortaya koyduğu ileri sürüldü. Akşener’in yakın çalışma ekibi, yeniden aday olması için birkaç adayın geri çekilmesi ya da bu yönde ısrarın daha yüksek bir şekilde dile getirilmesine bağlı olduğunu savunuyor. İYİ Parti’de şimdilik Aydın ve Akalın’ın dışında Müsavat Dervişoğlu, Günay Kodaz ve İstanbul Teşkilatı Kurucu Üyesi Kemal Orkun Yekdaş’ın adaylığı bulunuyor.



#İYİ Parti
#Meral Akşener
#Siyaset
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Chery araçlarda şok kampanya: Araçlar kapış kapış satılıyor! 2024 Chery Omoda 5 fiyatı ve özellikleri