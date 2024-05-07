İstanbul Boğazı'nı kitleyen arıza: Gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

Önceki yazımızda Hz. Ukbe b. Nafi’nin (ra), Tanca’yı da fethederek, serin dalgalarıyla atının ayaklarını ıslatan Atlas Okyanusu’na doğru “Rabbim, şayet önümdeki şu deniz olmasaydı ben bu ülkede senin yolunda cihat etmek üzere devam edip gidecektim” şeklindeki nidasını onun cihat konusundaki cehdine örnek olarak vermiştik. Cihat, İslam’ın en muhteşem eylem biçimlerinden biridir. Çünkü hayatın her cephesini kapsar. Nefis terbiyesini “büyük”, silahla yapılan savaşı “küçük” cihat sayan İslam anlayışının