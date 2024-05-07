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İstanbul Boğazı'nı kitleyen arıza: Gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Haydarpaşa önünde makine arızası nedeniyle kara oturan ALEXIS isimli yük gemisi nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

Kenan Biter
07:04 - 7/05/2024 mardi
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

İstanbul Boğazı'nda trafik, karaya oturan yük gemisi dolayısıyla çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.


Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ukrayna'dan Mısır'a seyir halindeyken İstanbul Haydarpaşa Mendireği önlerinde makine arızası nedeniyle karaya oturan ALEXIS isimli 229 metre boyundaki yük gemisi için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze bağlı; KURTARMA-6, KURTARMA-8, KURTARMA-18 Römorkörlerimiz ve KEGM-4, KEGM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) Botlarımız ve balık adamlarımız olay yerine ivedilikle yönlendirildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği, çift yönlü ve geçici olarak askıya alınmıştır" ifadelerine yer verildi.




#İstanbul Boğazı
#Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü
#Gemi arıza
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