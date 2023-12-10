İstanbul ekibine mesaj verdiler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaretinin yankıları devam ediyor. Özel-Kılıçdaroğlu görüşmesi İstanbul ekibine karşı bir mesaj olarak da yorumlandı. Kılıçdaroğlu’nun Özel’in İstanbul ekibine karşı elini güçlendirmek için görüşmeyi kabul ederek, CHP yönetiminin yanında durduğu belirtiliyor. Kulislerde, Özel’in yerel seçimlerde Kılıçdaroğlu’ndan destek istediği belirtilirken, Kılıçdaroğlu’nun kendine yakın isimlerin saf dışı bırakılmasından rahatsızlığını dile getirdiği öğrenildi.

Görüşme üzerine Özel’in, Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerin adaylığında bir engel çıkarmayacağı vurgulanıyor. Özel’in Kılıçdaroğlu ziyareti ‘İmamoğlu’na ilk hamle’ olarak yorumlanırken, İmamoğlu’nun bu duruma şimdilik sessiz kalacağı, ancak aday belirlemede etkisinin devam edeceği belirtiliyor. Öte yandan ziyarete kurultay sürecinde değişimcilere ağır sözlerle yüklenen CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkal’ın eşlik etmesi de dikkatlerden kaçmadı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) olağan kongresine katıldı. Özel, ayrıca Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya gelerek sohbet etti. Özel görüşmeyle ilgili “Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Berlin’de bir araya geldik. Bizler, sosyal demokratlar olarak ülkemizin hem Almanya hem Avrupa Birliği ile daha iyi ilişkiler içinde olmasını savunuyoruz. İlişkilerimizin geliştirilmesi için çalışacağız” mesajını paylaştı.