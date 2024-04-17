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İstanbul merkezli beş ilde 'SİBERGÖZ-31' operasyonları: Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp tuzağa düşürüyorlardı

İstanbul merkezli 5 ilde kendilerini kamu görevlisi şeklinde tanıtıp, aldatıcı yöntemler ile vatandaşların hesaplarında bulunan paraları üçüncü şahıslar adına açtırdıkları hesaplara aktararak nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şahıslara yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen “SİBERGÖZ-31” operasyonlarında 18 şüpheli yakalandı

Kenan Biter
08:15 - 17/04/2024 Çarşamba
Güncelleme: 08:26 - 17/04/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Sibergöz operasyonlarına ilişkin görüntüler
Sibergöz operasyonlarına ilişkin görüntüler

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul merkezli Ankara, Mersin, Şanlıurfa ve Batman'da gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şahıslara yönelik “Sibergöz-31” operasyonları gerçekleştirildi.



Şüphelilerin kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak aldatıcı yöntemler ile vatandaşları ikna ettikleri, vatandaşların hesaplarında bulunan paraları Havale/EFT yöntemi ile kendi kontrollerindeki üçüncü şahıslar adına açtırdıkları hesaplara aktardıkları, kendilerini banka çalışanı olarak tanıtıp, iletişime geçtikleri şahıslara çeşitli yönlendirmelerde bulunarak, 18 eylemde ilk belirlemelere göre toplam 4 milyon 600 bin liralık haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.



Operasyonlar sonucu 18 kişi gözaltına alınırken çok sayıda dijital materyale ise el konuldu.


#SİBERGÖZ-31
#Operasyon
#Dolandırıcı
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