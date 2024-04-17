İstanbul merkezli beş ilde 'SİBERGÖZ-31' operasyonları: Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp tuzağa düşürüyorlardı

Şüphelilerin kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak aldatıcı yöntemler ile vatandaşları ikna ettikleri, vatandaşların hesaplarında bulunan paraları Havale/EFT yöntemi ile kendi kontrollerindeki üçüncü şahıslar adına açtırdıkları hesaplara aktardıkları, kendilerini banka çalışanı olarak tanıtıp, iletişime geçtikleri şahıslara çeşitli yönlendirmelerde bulunarak, 18 eylemde ilk belirlemelere göre toplam 4 milyon 600 bin liralık haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.