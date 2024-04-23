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İstanbul Valisi Davut Gül'den '1 Mayıs' açıklaması: Taksim bu tür etkinliklerin tamamına kapalı

İstanbul Valisi Davut Gül, 1 Mayıs kutlamalarına ilişkin Taksim Meydanı'nın bu tür etkinliklerin tamamına kapalı olduğunu, talep eden herkese de Taksim'de kutlamaların olmayacağını ilettiklerini belirterek, 1 Mayıs'ın Taksim'in dışındaki bir alanda kutlanacağını açıkladı. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği (TMMOB), Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB) ve CHP 1 Mayıs'ın Taksim'de kutlanmasına yönelik açıklamalarda bulunmuştu.

Kenan Biter
14:43 - 23/04/2024 Salı
Güncelleme: 14:50 - 23/04/2024 Salı
Yeni Şafak

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne sayılı günler kala Taksim kararını açıkladı.


İstanbul Valisi Davut Gül, Taksim Meydanı’nın bu yıl da kutlamalara kapalı olacağını söyledi.

Vali Gül, “Taksim bu tür etkinliklerin tamamına kapalı” dedi. Gül, "Taksim bu tür etkinliklerin tamamına kapalı. Talep eden herkese Taksim'de kutlamaların olmayacağını ilettik. Taksim'in dışındaki bir alanda kutlanacak" diye konuştu.


Gül'ün açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* Taksim bu tür etkinliklerin tümüne kapalı. Biz DİSK, KESK ve benzeri kuruluşlar başta olmak üzere hepsiyle konuştuk. Taksim’de olmayacağını hepsine izah ettik. Başka bir yerde talep ederlerse kutlanması için üzerimize düşeni yapacağımızı söyledik. Kendi aralarında istişare ediyorlar. Muhtemelen bu hafta içerisinde kesinleşir.


* Biliyorsunuz 2012 yılından beri öyle. Taksim’in dışında herhangi bir alanda kutlanacak. O alanın neresi olacağına karar verip bizden talep edecekler. Biz de güvenlik tedbirleri başta olmak üzere, üzerimize ne düşüyorsa yapacağız.




#Taksim
#1 Mayıs
#Davut Gül
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