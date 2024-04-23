İstanbul Valisi Davut Gül'den '1 Mayıs' açıklaması: Taksim bu tür etkinliklerin tamamına kapalı

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne sayılı günler kala Taksim kararını açıkladı.





İstanbul Valisi Davut Gül, Taksim Meydanı’nın bu yıl da kutlamalara kapalı olacağını söyledi.





Vali Gül, “Taksim bu tür etkinliklerin tamamına kapalı” dedi. Gül, "Taksim bu tür etkinliklerin tamamına kapalı. Talep eden herkese Taksim'de kutlamaların olmayacağını ilettik. Taksim'in dışındaki bir alanda kutlanacak" diye konuştu.





Gül'ün açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:





* Taksim bu tür etkinliklerin tümüne kapalı. Biz DİSK, KESK ve benzeri kuruluşlar başta olmak üzere hepsiyle konuştuk. Taksim’de olmayacağını hepsine izah ettik. Başka bir yerde talep ederlerse kutlanması için üzerimize düşeni yapacağımızı söyledik. Kendi aralarında istişare ediyorlar. Muhtemelen bu hafta içerisinde kesinleşir.





* Biliyorsunuz 2012 yılından beri öyle. Taksim’in dışında herhangi bir alanda kutlanacak. O alanın neresi olacağına karar verip bizden talep edecekler. Biz de güvenlik tedbirleri başta olmak üzere, üzerimize ne düşüyorsa yapacağız.











