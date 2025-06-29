İstanbul'da LGBT provokasyonuna karşı önlem: Taksim Meydanı yaya girişine kapatıldı

Metro İstanbul sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda, 29 Haziran 2025 Pazar günü saat 08.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar; M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim ve Şişhane istasyonları, - M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattımızın Fulya ve Yıldız istasyonları ile - F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır.

İstanbul Valisi Davut Gül ise sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “Sosyal medyada bazı marjinal grupların toplanma ve yürüyüş çağrıları yaptığı görülmektedir. Toplumun huzurunu, aile yapısını ve ahlaki değerlerini hedef alan bu çağrılara izin verilmemiştir. Kamu düzenini tehdit eden hiçbir toplanma veya yürüyüşe müsamaha gösterilmeyecek, ilgili birimlerce gereği yapılacaktır" ifadelerine yer verdi.