Gece saatlerinde dinlenen kar yağışı, sabah saatlerinde İstanbul 'un bazı bölgelerinde yeniden etkisini gösterdi. Gaziosmanpaşa ve Bağcılar gibi ilçelerde de kar yeniden etkili olmaya başladı.









Kar yağışı ne kadar sürecek?





Meteoroloji'den alınan bilgiye göre, kar yağışının şiddetini artırarak hafta başına kadar sürmesi bekleniyor. Yağışın 3 gün daha sürmesi beklenirken, kar kalınlığının 40 santimetreyi bulabileceği tahmin ediliyor.





AKOM İstanbul'da etkili olacak kar yağışı ile ilgili yeni bir uyarıda bulundu. AKOM'dan gelen açıklamada, "Hafta boyunca bölgemizde etkili olması beklenen soğuk ve yağışlı sistem nedeni ile sıcaklıkların -2 ila 3°C aralığında seyredeceği, bugün karla karışık yağmur ve hafif kar şeklinde görülecek yağışların cuma gününden itibaren kuvvetli, yer yer yoğun kar şeklinde etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor." ifadelerine yer verildi.









Etkisini artıracak





Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgası ve Altay Kar Fırtınası dün sabah saatlerinden itibaren İstanbul’a giriş yaptı. Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.





Avrupa Yakası’nda Sultangazi, Eyüpsultan ve Küçükçekmece’de aralıklarla etkili olan kar, Arnavutköy ve Başakşehir’de şiddetini giderek arttırdı. Kar yağışı ilerleyen saatlerde Bağcılar, Esenler, Kağıthane, Sarıyer, Beyoğlu ve Beşiktaş’da da etkisini gösterdi. Anadolu Yakası’nda ise Pendik, Tuzla ve Ümraniye ilçelerinde dün öğle saatlerinden itibaren kar yağışı başladı.









Seferler iptal





Kar yağışının şiddetli olduğu Kemerburgaz Havalimanı yolu beyaza büründü. İstanbul Havalimanı İkitelli istikametinde Fenertepe gişelerinde trafik durma noktasına geldi. İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bugün ve yarın için bazı uçuşların iptal edildiği duyuruldu.





İstanbul'da Cuma günü okullar tatil edilecek mi?





Yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle bugün tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verildi.





İstanbul'da olumsuz hava şartları nedeni ile cuma günü de okullar tatil olacak mı sorusuna İstanbul Valisi Davut Gül cevap verdi. Vali Gül, Meteorolojik verilere göre karar verileceğini bildirdi.









"Çocuklarımızın zarar görmesini istemeyiz"





Vali Gül ayrıca, "Vatandaşlarımızın duyarlılığı, trafiğe çok fazla çıkılmaması neticesinde çok fazla sıkıntı yaşamadık. Yarın okullarımız tatil. İnanıyorum ki pazartesi gününe kadar kazasız bir şekilde kış şartlarını atlatmış oluruz. Yarın akşam bakacağız. Hava şartları olumsuzsa çocuklarımızın zarar görmesini istemeyiz. Yarın akşam bunu değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.





GÖZLER SAAT 18.00'DE

İstanbul Valisi Davut Gül, bu akşam saat 18.00'de AFAD İstanbul İl Müdürlüğü'nde kentteki karla mücadele çalışmalarına ilişkin açıklama yapacak.

İstanbul Valisi'nin bu açıklama sırasında megakentte okulların tatil olup, olmayacağına ilişkin bir değerlendirme yapması bekleniyor.







