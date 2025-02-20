İstanbul'da bugün okullar tatil edilmişti. Yarın (21 Şubat Cuma) tatil olup olmayacağı ise merak konusu olmuştu. Peki İstanbul'da Cuma günü okullar tatil edilecek mi? İstanbul Valisi Davut Gül merakla beklenen karara ilişkin açıklamada bulundu.
Kar yağışı ne kadar sürecek?
Meteoroloji'den alınan bilgiye göre, kar yağışının şiddetini artırarak hafta başına kadar sürmesi bekleniyor. Yağışın 3 gün daha sürmesi beklenirken, kar kalınlığının 40 santimetreyi bulabileceği tahmin ediliyor.
Etkisini artıracak
Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgası ve Altay Kar Fırtınası dün sabah saatlerinden itibaren İstanbul’a giriş yaptı. Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.
Avrupa Yakası’nda Sultangazi, Eyüpsultan ve Küçükçekmece’de aralıklarla etkili olan kar, Arnavutköy ve Başakşehir’de şiddetini giderek arttırdı. Kar yağışı ilerleyen saatlerde Bağcılar, Esenler, Kağıthane, Sarıyer, Beyoğlu ve Beşiktaş’da da etkisini gösterdi. Anadolu Yakası’nda ise Pendik, Tuzla ve Ümraniye ilçelerinde dün öğle saatlerinden itibaren kar yağışı başladı.
Seferler iptal
Kar yağışının şiddetli olduğu Kemerburgaz Havalimanı yolu beyaza büründü. İstanbul Havalimanı İkitelli istikametinde Fenertepe gişelerinde trafik durma noktasına geldi. İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bugün ve yarın için bazı uçuşların iptal edildiği duyuruldu.
İstanbul'da Cuma günü okullar tatil edilecek mi?
Yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle bugün tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verildi.
İstanbul'da olumsuz hava şartları nedeni ile cuma günü de okullar tatil olacak mı sorusuna İstanbul Valisi Davut Gül cevap verdi. Vali Gül, Meteorolojik verilere göre karar verileceğini bildirdi.
"Çocuklarımızın zarar görmesini istemeyiz"
GÖZLER SAAT 18.00'DE
İstanbul Valisi Davut Gül, bu akşam saat 18.00'de AFAD İstanbul İl Müdürlüğü'nde kentteki karla mücadele çalışmalarına ilişkin açıklama yapacak.