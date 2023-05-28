İYİ Partili Yavuz Aydın Erdoğan'ın galibiyetinin ardından Kılıçdaroğlu'na seslendi: Siyasi jübilesini Akşener'den özür dileyerek yapmalı

İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Yavuz Aydın, Kılıçdaroğlu'na seslenerek Akşener'den özür dilemesi gerektiğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turundan galibiyetle ayrılarak Türkiye Cumhuriyeti’nin yeniden 12. Cumhurbaşkanı olarak seçildi. Erdoğan, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleri ile birlikte 17. zaferine ulaşmış oldu.
Erdoğan'ın zaferinin ardından İYİ Parti cephesinden Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki mesajları gelmeye başladı.
İYİ Partili Aydın'dan Kılıçdaroğlu'na: Akşener'den özür dilemeli
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Aydın, şu ifadeleri kullandı: