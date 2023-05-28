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İYİ Partili Yavuz Aydın Erdoğan'ın galibiyetinin ardından Kılıçdaroğlu'na seslendi: Siyasi jübilesini Akşener'den özür dileyerek yapmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimin ikinci turundan galibiyetle ayrılarak yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından İYİ Parti'den peş peşe Kılıçdaroğlu'na tepki mesajları geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi ve 28'inci dönem Milletvekili Yavuz Aydın, Kılıçdaroğlu'na seslenerek "Siyasi jübilesini Sayın Akşener'den özür dileyerek yapmalıdır" dedi.

22:11 . 28/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Yavuz Aydın, Kılıçdaroğlu'na seslenerek Akşener'den özür dilemesi gerektiğini söyledi.

İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Yavuz Aydın, Kılıçdaroğlu'na seslenerek Akşener'den özür dilemesi gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turundan galibiyetle ayrılarak Türkiye Cumhuriyeti’nin yeniden 12. Cumhurbaşkanı olarak seçildi. Erdoğan, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleri ile birlikte 17. zaferine ulaşmış oldu.

Erdoğan'ın zaferinin ardından İYİ Parti cephesinden Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki mesajları gelmeye başladı.



İBB Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan
"Ronaldo ve Messi gibi iki futbolcuyu yedek kulübesinde bekleten teknik direktör suçlu. Benden bu kadar. Bana da yakışan; Tebrikler Recep Tayyip Erdoğan…"
ifadesiyle Kılıçdaroğlu'na tepki gösterirken bir açıklama da İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi ve 28'inci dönem milletvekili Yavuz Aydın'dan geldi.

İYİ Partili Aydın'dan Kılıçdaroğlu'na: Akşener'den özür dilemeli

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Aydın, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Kılıçdaroğlu siyasi jübilesini Sayın Akşener'den özür dileyerek yapmalıdır…"

#Yavuz Aydın
#İYİ Parti
#Meral Akşener
#Kemal Kılıçdaroğlu
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