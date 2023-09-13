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İYİ Parti'yi terbiye ediyor: Hizaya gel

Kılıçdaroğlu’nun başkentte Mansur Yavaş’ı aday olarak açıklamasının arkasında yatan strateji netleşmeye başladı. Kılıçdaroğlu, bu sürpriziyle; en yetkili ağızlardan yerel seçimlerde ittifaklara kapalı oldukları yönünde açıklamalar yapan İYİ Parti’yi hizaya sokarak ‘terbiye’ etmeye çalışıyor.

Mehmet Güney
04:00 . 13/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Akşener’in “Yerel seçimde ittifak yok, bazı yerlerde işbirliği olabilir” şeklindeki kararsız ve muğlak sözleri üzerine yaşanan gelişmeler, muhalefetteki kavgayı daha da alevlendirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkent için sürpriz bir şekilde “Adayımız Mansur Yavaş” çıkışı, ittifaklara kapalı görüntü vererek pazarlıkta el yükseltmeye çalışan İYİ Parti’ye bir cevap niteliği taşıyor.

Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş gibi çok etkili bir ismi kontrolü altına alarak, İYİ Parti’yi “hizaya getirme” ve “terbiye etme” stratejsini uygulamaya sokmuş oldu.

Stratejinin bir başka yönü ise ittifak belirsizliğinin yaşandığı CHP ile İYİ Parti arasında ‘aday kapma’ yarışı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Mansur Yavaş çıkışı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı’nı İYİ Parti’ye kaptırmama hamlesi olarak da yankılandı. Benzer hamlelerin gelebileceği ileri sürüldü. Kılıçdaroğlu’nun zaman zaman belediye başkanlarını açıklayacağı belirtilerek, CHP liderinin özellikle İYİ Parti ile anılan bazı isimleri kurultaydan önce açıklaması bekleniyor. İlk etapta Kılıçdaroğlu tarafından Ankara ve Aydın için mevcut başkanlar deklare edilirken CHP’nin eski ortağı İYİ Parti, açıklanan isimleri manidar buldu.


#politika
#CHP
#İYİ Parti
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