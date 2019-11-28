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İZMİR

İzmir'de Alevi vatandaşların evlerine yazılan 'duvar yazılarına' soruşturma: Mezhepsel değil asayiş olayına dayanıyor

İzmir Gaziemir'de Alevi vatandaşlara ait bazı evlere kırmızı boya ile 'X' işareti yapılıp, ayrılıkçı yazı yazılması üzerine İzmir Emniyet Müdürlüğü soruşturma başlattı. Konu ile ilgili olarak İzmir Valisi Erol Ayyıldız, olayın mezhepsel bir durum olmadığını, asayiş nedeniyle kavga olayına dayandığının değerlendirildiğini açıkladı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise "Alevi vatandaşlarımıza dönük çirkin ifadeler nedeniyle ilgili birimler konuyu yakından takip etmiştir ve olayla ilgili detaylı inceleme yapmaya başlamıştır. İlgililer konuyu hassasiyetle takip ediyorlar. Her şey açığa çıkarılacaktır" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi DHA
Gaziemir'de bir eve konulan işaret
Gaziemir'de bir eve konulan işaret

İzmir'in Gaziemir ilçesinde Alevi vatandaşların oturduğu Yeşil Mahallesi'nde bazı evlerin duvarlarına karmızı boya ile 'X' işareti yapılıp, ayrılıkçı yazı yazılması üzerine Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı. Sosyal medyada gündem yaratan konu ile ilgili İzmir Valisi Erol Ayyıldız açıklama yaptı.

  • Vali Ayyıldız, söz konusu mahallede Alevi vatandaşların yaşadığının öğrenildiğini belirterek, "Emniyetimizin yaptığı çalışmada yazının herhangi bir mezhepsel bir durum sebebiyle olmadığı, kavga nedeniyle asayiş olayına dayandığı değerlendirilmektedir. Konuyla ilgili idari ve adli tahkikat devam etmektedir" açıklamasında bulundu. Vali Ayyıldız, ayrıca konuya ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü'nün çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Evinin duvarına kırmızı boya ile 'X' işareti yapılıp ayrılıkçı yazı yazılan Bayram Şenal ise, bu çirkin yazıyı siyah boya ile gül resmine dönüştürdü.

DHA
Bayram Şenal, provokatif yazıyı resme dönüştürdü.

ÖMER ÇELİK: İLGİLİ TÜM BİRİMLER KONUYU TAKİP EDİYOR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de İzmir'in Alevi vatandaşların evlerinin duvarına ayrılıkçı yazı yazılması ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Çelik, olayın fark edilmesinin ardından ilgili tüm birimlerin konuyu yakından takip ettiğini belirterek, "İzmir, Gaziemir İlçesi'nde bir duvara yazılan Alevi vatandaşlarımıza dönük çirkin ifadeler nedeniyle olay olduğu andan itibaren tüm ilgili birimler konuyu yakından takip etmiştir ve olayla ilgili detaylı inceleme yapmaya başlamıştır. İçişleri Bakanımız konuyu bizzat takip etmektedir. İzmir Valiliği ve emniyet birimleri azami hassasiyetle ilgilenmektedir. Dolayısıyla devlet kurumları tarafından bu meselenin 'birkaç çocuk yapmıştır' denilerek geçiştirildiği bilgisi kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerini kullandı.

'BİRLİĞİMİZİ VE DİRLİĞİMİZİ KORUYACAK TOPLUMSAL TECRÜBEYE SAHİBİZ'

İzmir'de huzuru bozacak hiçbir olaya müsaade edilmeyeceğini vurgulayan Çelik, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Güzel İzmir'imizde huzuru bozacak hiçbir şeye müsaade edilmesi mümkün değildir. Güzel İzmir kardeşliğin ve hoşgörünün mayasına sahiptir. Emniyet birimlerimiz bu kardeşliği ve huzuru bozmaya kalkanları her zaman engelleyecektir. Herhangi bir vatandaşımızın etnik, mezhebi, sosyal ya da siyasal kimliğine yapılan saldırıyı hepimize yapılmış sayarız. Birliğimizi ve dirliğimizi koruyacak toplumsal tecrübeye sahibiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bu kardeşliği net ifade etmişti; 'Türkiye, kurulan onca tuzağa rağmen nifak tuzağına düşmemiştir. Alevi ve Sünniler birbirlerinin yegane hamileridir.' Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, her türlü provokasyona karşı geçmişte şu tespiti yapmıştı; 'Alevi kardeşlerimize yönelik provokasyonları yapanlar da olsa olsa Lawrence misyonlu kişiler olur.' Gerek bizlere ulaşarak, gerek sosyal medyada hassasiyet gösteren vatandaşlarımız müsterih olsunlar. İlgililer konuyu hassasiyetle takip ediyorlar. Her şey açığa çıkarılacaktır."

MAHİR ÜNAL’DAN AÇIKLAMA

AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamalarının ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da Twitter hesabından açıklama yaptı. Mahir Ünal paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

  • "Bu toprakların kadim hikayesinin bazen hüzünlü bazen neşeli türküleriyiz hepimiz. Aleviyim, Sünniyim, Kürdüm, Türküm, Lazım, Çerkez’im, hep birlikte Türkiyeyim."
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