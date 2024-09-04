İzmir'de sokak röportajındaki çirkin sözleri nedeniyle Dilruba Kayserilioğlu hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten dava: 4 yıl hapsi isteniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy veren vatandaşlara küfreden Dilruba Kayserilioğlu isimli provokatör, CHP'nin İzmir'de düzenlediği 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına katıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, küfürbaz Dilruba’yı onur konuğu yaparak arka çıktı. Özel daha sonrasında ise küfürbaz Dilruba'yı, “Kendisine geçmiş olsun diyorum. İyi ki varsın, seni seviyoruz” sözleriyle alkışlattı. Özel’in konuşması ve hareketi tepki çekerken, CHP yandaşı Levent Gültekin Özgür Özel’i topa tuttu. Özel’e sert sözlerle yüklenen Gültekin, “Toplumun bir kesimine hakaret eden bir kadını onur konuğu olarak toplantısına çağırması için ya delirmiş ya da satılmış olmaları lazım. Bu kadar sakillik, ben böyle bir siyasi sefalet görmedim. Aklım almıyor.” ifadelerini kullandı.