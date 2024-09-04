İzmir'de sokak röportajındaki çirkin sözleri nedeniyle Dilruba Kayserilioğlu hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten dava: 4 yıl hapsi isteniyor

İzmir'de sosyal medyada yayımlanan bir sokak röportajındaki ifadeleri nedeniyle hakkında "Halkın bir kesimini alenen aşağılama" suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Dilruba Kayserilioğlu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla da dava açıldı.
Olay
İzmir'de Dilruba Kayserilioğlu, sosyal medyada yaptığı bir röportajda "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ettiği" iddiasıyla 12 Ağustos'ta gözaltına alınıp tutuklanmış, 29 Ağustos'ta tahliye edilmiş, hakkında 4,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.
Yargılama sonunda hakim, sanığın "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan beraatine karar vermiş, "Halkın bir kesimini alenen aşağılama" suçundan ise 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.