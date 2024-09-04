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İzmir'de sokak röportajındaki çirkin sözleri nedeniyle Dilruba Kayserilioğlu hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten dava: 4 yıl hapsi isteniyor

İzmir'de sosyal medyada yayımlanan bir sokak röportajındaki ifadeleri nedeniyle hakkında "Halkın bir kesimini alenen aşağılama" suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Dilruba Kayserilioğlu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla da dava açıldı. Kayserilioğlu'nun 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

22:41 - 4/09/2024 Wednesday
AA
İzmir'de sokak röportajındaki ifadeleri nedeniyle Dilruba Kayserilioğlu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret"ten dava açıldı.
İzmir'de sokak röportajındaki ifadeleri nedeniyle Dilruba Kayserilioğlu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret"ten dava açıldı.

İzmir'de sosyal medyada yayımlanan bir sokak röportajındaki ifadeleri nedeniyle hakkında "Halkın bir kesimini alenen aşağılama" suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Dilruba Kayserilioğlu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla da dava açıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve asliye ceza mahkemesine gönderilen iddianamede Dilruba Kayserilioğlu'nun "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Olay

İzmir'de Dilruba Kayserilioğlu, sosyal medyada yaptığı bir röportajda "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ettiği" iddiasıyla 12 Ağustos'ta gözaltına alınıp tutuklanmış, 29 Ağustos'ta tahliye edilmiş, hakkında 4,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

Yargılama sonunda hakim, sanığın "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan beraatine karar vermiş, "Halkın bir kesimini alenen aşağılama" suçundan ise 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.


Cüneyt Özdemir’den küfürbaz Dilruba’yı onur konuğu yapan Özgür Özel’e: Siz kafayı mı yediniz?

İzmir 'de sokak röportajındaki sözleri nedeniyle tutuklanan ardından da serbest bırakılan Dilruba Kayserilioğlu hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Dilruba Kayserilioğlu, 'halkın bir bölümünü aşağılamak suçundan 7,5 ay hapis cezası aldı. Gazeteci Cüneyt Özdemir, sokak röportajında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a oy veren vatandaşlara küfreden Dilruba isimli provokatöre arka çıkan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e sert sözlerle yüklendi. Küfürbaz Dilruba’nın CHP yönetimi tarafından 30 Ağustos’ta kutlamalarda onur konuğu yapılmasına “Abi siz kafayı mı yediniz ya? Etrafınızda bir tane danışman yok mu?” diyen Cüneyt Özdemir, “Kadını bir anda protokole nasıl oturtuyorsun? Geçtim protokolü yanına nasıl oturtuyorsun? Nedir referansın arkadaş?” ifadelerini kullandı.

Levent Gültekin küfürbaz Dilruba’yı onur konuğu yapan Özgür Özel’i topa tuttu: Ya delirmiş ya da satılmış olmaları lazım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy veren vatandaşlara küfreden Dilruba Kayserilioğlu isimli provokatör, CHP'nin İzmir'de düzenlediği 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına katıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, küfürbaz Dilruba’yı onur konuğu yaparak arka çıktı. Özel daha sonrasında ise küfürbaz Dilruba'yı, “Kendisine geçmiş olsun diyorum. İyi ki varsın, seni seviyoruz” sözleriyle alkışlattı. Özel’in konuşması ve hareketi tepki çekerken, CHP yandaşı Levent Gültekin Özgür Özel’i topa tuttu. Özel’e sert sözlerle yüklenen Gültekin, “Toplumun bir kesimine hakaret eden bir kadını onur konuğu olarak toplantısına çağırması için ya delirmiş ya da satılmış olmaları lazım. Bu kadar sakillik, ben böyle bir siyasi sefalet görmedim. Aklım almıyor.” ifadelerini kullandı.


#Sokak röportajı
#Dilruba Kayserilioğlu
#Hakaret
28 minutes ago
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