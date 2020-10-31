Yılmaz Erbek Apartmanı'nın enkazından bir kişinin daha cesedi çıkarıldı

Cesedin apartmanın en alt katındaki markette kasiyer olarak çalışan Serhat Er'e ait olduğu tespit edildi.

Ege Denizi'nde, dün saat 14.51'de merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi olan 6.6 büyüklüğünde meydana gelen drepremde 17 bina yıkıldı. Halen 9 bina enkazında arama kurtarma faaliyetleri sürdürülüyor.

Saatler ilerledikçe umutlu bekleyiş, yerini endişeye bırakıyor. Depremde İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Yılmaz Erbek Apartmanı'nı da çöktü. Enkazda dün başlatılan arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Yılmaz Erbek Apartmanı'nın zemin katındaki enkazda yapılan arama- kurtarma çalışmasında ekipler, bir erkeğe ait cesede ulaştı. Cesedin, apartmanın en alt katındaki markette kasiyer olarak çalışan Serhat Er'e ait olduğu tespit edildi.

REKLAM

OYNAT 00:43 Sığacık'ta deniz taşması sonucu boğulan yaşlı kadının son görüntüleri İzmir Sığacık'ta depremin ardından meydana gelen denizin taşması sonucu boğulan yaşlı kadın kurtarılamadı. Yaşlı kadının suya kapıldığı anlar böyle görüntülendi.

BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

OYNAT 05:00 Bu binanın dönüşümüne karşı çıkanlar enkaz altında İzmir'in Bayraklı ilçesinde deprem sebebiyle yıkılan Doğanlar Apartmanı sakini Mustafa Yıldırım, binanın 2 yıl önce belediye tarafından 'hasarlı'olarak raporlandığını söyledi. Yıldırım, bina sakinlerinin yıkıma karşı çıktığını, binanın hasarsız olduğunu savunması üzerine her defasında yıkımdan vazgeçildiğini anlattı. Yıldırım, 'Bu binanın dönüşümüne karşı çıkanlar şimdi enkaz altında' dedi. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder