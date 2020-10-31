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Gündem Yılmaz Erbek Apartmanının enkazından bir kişinin daha cesedi çıkarıldı
İZMİR

​İzmir'deki depremde can kaybı 36'ya yükseldi: Yılmaz Erbek Apartmanı'nın enkazından market kasiyerinin cesedi çıkarıldı

Yılmaz Erbek Apartmanı'nın enkazından bir kişinin daha cesedi çıkarıldı

İzmir'deki depremde can kaybı 36'ya yükseldi. 6.6'lık depremde çöken Yılmaz Erbek Apartmanı'nın zemin kattaki enkazından bir erkeğe ait ceset çıkarıldı.

Haber Merkezi DHA
Yılmaz Erbek Apartmanı'nın enkazından market kasiyerinin cesedi çıkarıldı
Yılmaz Erbek Apartmanı'nın enkazından market kasiyerinin cesedi çıkarıldı

Cesedin apartmanın en alt katındaki markette kasiyer olarak çalışan Serhat Er'e ait olduğu tespit edildi.

Ege Denizi'nde, dün saat 14.51'de merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi olan 6.6 büyüklüğünde meydana gelen drepremde 17 bina yıkıldı. Halen 9 bina enkazında arama kurtarma faaliyetleri sürdürülüyor.

Saatler ilerledikçe umutlu bekleyiş, yerini endişeye bırakıyor. Depremde İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Yılmaz Erbek Apartmanı'nı da çöktü. Enkazda dün başlatılan arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Yılmaz Erbek Apartmanı'nın zemin katındaki enkazda yapılan arama- kurtarma çalışmasında ekipler, bir erkeğe ait cesede ulaştı. Cesedin, apartmanın en alt katındaki markette kasiyer olarak çalışan Serhat Er'e ait olduğu tespit edildi.

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