Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Eskişehir
Janttan çıkan kıvılcımlar tırı küle çevirdi

Janttan çıkan kıvılcımlar tırı küle çevirdi

00:552/09/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
Tırdaki yangın olay yerine sevk edilen itfaiye ekibince söndürüldü.
Tırdaki yangın olay yerine sevk edilen itfaiye ekibince söndürüldü.

Eskişehir'de seyir halindeki tırın lastikleri patladı. Janttan çıkan kıvılcımlarla tırda yangın çıktı. Tır yangını söndürülürken, alevlere teslim olan araç kullanılamaz hale geldi.

Eskişehir’de jantından çıkan kıvılcımla tutuşan tır itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Küle dönen araç kullanılamaz hale geldi.

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde 43 yaşındaki E.E. idaresindeki 06 CMU 988 plakalı yatak yüklü tırın lastiği, henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Janttan çıkan kıvılcımlarla tırda yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin çalışması sonucunda tır yangını söndürülürken, alevlere teslim olan araç kullanılamaz hale geldi.



#Eskişehir
#Tır
#Jant
#Yangın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Açıköğretim Lisesi (AÖL) ek sınav sonuçları açıklandı mı?