Janttan çıkan kıvılcımlar tırı küle çevirdi

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde 43 yaşındaki E.E. idaresindeki 06 CMU 988 plakalı yatak yüklü tırın lastiği, henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Janttan çıkan kıvılcımlarla tırda yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin çalışması sonucunda tır yangını söndürülürken, alevlere teslim olan araç kullanılamaz hale geldi.