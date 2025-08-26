Yeni Şafak
Kavga sonrası kendisini odaya kilitledi: Özel Harekat Timi devreye girdi

00:4326/08/2025, الثلاثاء
G: 26/08/2025, الثلاثاء
IHA
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Eskişehir'de bir vatandaş, aile içi tartışma sonrası kendisini odaya kapattı. Ailenin ihbarı üzerine olay yerine Özel Harekat Timi sevk edildi. Özel Harekat Timi’ni de dinlemeyen şahıs, ekiplerce zor kullanılarak odadan çıkartılarak ambulansa bindirildi. Mahalle sakinleri ise yaşananları endişeli gözlerle takip etti.

Eskişehir’de aile içi kavganın ardından kendisini bir odaya kapatan adam, Özel Harekat Timi’nin operasyonuyla içeriden çıkartıldı. Ekiplerce bindirildiği ambulansın içerisinden annesine seslenen şahıs, "Annecim size bir şeyim yok, niye polisi arıyorsunuz?" dedi.

Özel Harekata haber verildi

Olay, saat 21.00 sıralarında Sazova Mahallesi Anar Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 katlı müstakil evin 1. katında oturan S.Ö. isimli erkek şahıs, bilinmeyen bir sebeple ailesiyle kavga etti. Yaşanan kavganın ardından kendisini evin içerisindeki bir odaya kilitleyen şahsın kendisine zarar vermesinden endişelenen yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin saatlerce ikna etmeye çalıştığı S.Ö., odadan dışarı çıkmadı. Annesinin de sözlerine kulak vermeyen şahsın kendisini kapattığı odadan çıkartılması için adrese itfaiye ve Özel Harekat Timi sevk edildi. Özel Harekat Timi’ni de dinlemeyen şahıs, ekiplerce zor kullanılarak odadan çıkartılarak ambulansa bindirildi. Mahalle sakinleri ise yaşananları endişeli gözlerle takip etti.

"Niye polisi arıyorsunuz?"

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği S.Ö., ambulansın içerisinden annesine seslenerek, "Annecim, niye böyle yapıyorum ben? Size bir şeyim yok. Niye polisi arıyorsunuz? Allah aşkına, ne yaptım ben size?" dedi. Zaman zaman öfkelenerek sesini de yükselten şahıs, polis ekiplerince sakinleştirildi. Kafasında küçük bir kanama olduğu görülen şahıs, ambulansta pansuman yapılmasının ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

#Eskişehir
#Özel Harekat Timi
#Kavga
#Aile
