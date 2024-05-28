Japon deprem uzmanından kritik uyarı: Kuzey ve Güney Anadolu fay hattında deprem olabilir

Üniversitenin İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen “Siirt Uluslararası Yeni Nesil Gençlik Söyleşileri ve Deprem Sempozyumu"na konuşan Yoshinori Moriwaki, Siirt'in birinci derece deprem bölgesinde yer aldığını fakat kentte 7'den büyük bir depremin yaşanmayacağını belirterek bundan sonra da kentte büyük bir deprem beklenmediğini söyledi. Batı Anadolu üzerinde uzun zamandır deprem olmadığına değinen Moriwaki, burada deprem olmayacak anlamına gelmediğini ifade etti.

"Türkiye'de nerede deprem bekliyoruz diye soracak olursanız, Hatay depreminden sonra Kuzey ve Güney Anadolu fay hattında deprem olabilir" diyen Moriwaki, "Siirt hem 1. hem de 2. deprem bölgesi kuşağındadır. 1800'lü yıllarda Siirt'te 6 şiddetinde deprem oldu. 2021 ve 2023 yılında da deprem oldu. Fakat 7 şiddetinde deprem olmadı, olacağını beklemiyoruz. Hatay'da yaşanan depremden sonra fay hattı rahatlamış görünüyor. Sizler deprem esnasında dua ediyorsunuz. Fakat önceden depreme dayanıklı ve düzgün yapılar inşa etmelisiniz. Çünkü dürüst ve düzgün yapılar olsa binalar çökmeyecek. Türkiye'de olan fay hattı Japonya ile aynı. Türkiye'de bizler gibi sağlam ve düzgün yapılar yapması lazım" şeklinde konuştu.

Deprem eğitimlerine değinen Moriwaki, Japonya'da en az ayda bir kere deprem tatbikatı yapıldığını, Türkiye'de bunun senede bir yapılmasının doğru olmadığını, sürekli tekrarlayıcı olması gerektiğini vurguladı. Siirt kültürünü beğendiğini belirten Moriwaki, "Fıstık ve balı Japonya'ya götürmek istiyorum. Fıstığı çok severim her zaman yerim. Sabah kahvaltıda mutlaka bal yerim. Dün dolma yedim ve çok beğendim. Yumurta kabuğunun içinde ki dolmada çok lezzetliydi" ifadelerinde bulundu.