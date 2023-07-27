Japonya Cezayir ve İran Büyükelçileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polis Meslek Yüksekokulları Mezuniyet Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terör örgütünü sadece sınırlarımız içerisinde değil Irak ve Suriye'de başını kaldıramaz hale getirdik. Döktükleri şehit kanlarının, milletimize yaşattıkları bedelleri onlara misliyle ödetiyoruz. Türkiye'ye uzanan kirli elleri nerde olursa olsun kırmakta kararlıyız" dedi.