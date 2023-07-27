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Japonya Cezayir ve İran Büyükelçileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Takahiko Katsumata'yı, ardından Cezayir'in Ankara Büyükelçisi Amar Belani'yi ve İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade'yi kabul etti. Katsumata ,Belani ve Habibullahzade Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.

19:15 . 27/07/2023 Perşembe
AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan güven mektuplarını kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan güven mektuplarını kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Takahiko Katsumata'yı, ardından Cezayir'in Ankara Büyükelçisi Amar Belani'yi ve İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade'yi kabul etti.


Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Katsumata, Erdoğan'a güven mektubu sundu.



Katsumata'nın, bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.


Cezayir Büyükelçisi Belani

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Belani, Erdoğan'a güven mektubu sundu.


Belani'nin, bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.


İran Büyükelçisi Habibullahzade


Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Habibullahzade, Erdoğan'a güven mektubu sundu.


Habibullahzade'nin eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.


#Cumhurbaşkanı Erdoğan
#Japonya
#Cezayir
#güven mektubu
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