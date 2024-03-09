Kaçırdığı kızın ailesinin evini basıp dehşet saçtı: Üç ölü bir yaralı

Muş'un Korkut ilçesi Alazlı köyünde yaşayan Cihan O, geçen yıl Mutki'nin Kavakbaşı beldesine bağlı Arpalıseki Mahallesi'nde yaşayan Ayşe İ'yi (27) kaçırdı.
Baba Musa İ'nin şikayeti üzerine arama çalışması başlatan jandarma ekipleri, Ayşe İ'yi bulunduğu yerden alarak ailesine teslim etti.
Çıkan tartışma üzerine zanlının silahla ateş açması sonucu baba Musa İ. (61), oğlu Neytullah İ. (35) ve kızı Ayşe İ. hayatını kaybetti, anne Nermin İ. (54) yaralandı.
Bitlis Devlet Hastanesine kaldırılan annenin tedavisi sürüyor.
Jandarma ekiplerince kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.