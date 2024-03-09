|
Gündem

Kaçırdığı kızın ailesinin evini basıp dehşet saçtı: Üç ölü bir yaralı

Bitlis'in Mutki ilçesinde "kız kaçırma meselesi" nedeniyle aralarında husumet bulunan ailenin evini silahla basan şüpheli, üç kişiyi öldürdü, bir kişiyi yaraladı. Jandarma ekiplerince kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

14:11 - 9/03/2024 Cumartesi
AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Muş'un Korkut ilçesi Alazlı köyünde yaşayan Cihan O, geçen yıl Mutki'nin Kavakbaşı beldesine bağlı Arpalıseki Mahallesi'nde yaşayan Ayşe İ'yi (27) kaçırdı.


Baba Musa İ'nin şikayeti üzerine arama çalışması başlatan jandarma ekipleri, Ayşe İ'yi bulunduğu yerden alarak ailesine teslim etti.


Bunun üzerine iki aile arasında başlayan husumet nedeniyle Arpalıseki'ye gelen Cihan O, gece 03.30 sıralarında ailenin yaşadığı evi bastı.

Çıkan tartışma üzerine zanlının silahla ateş açması sonucu baba Musa İ. (61), oğlu Neytullah İ. (35) ve kızı Ayşe İ. hayatını kaybetti, anne Nermin İ. (54) yaralandı.

Bitlis Devlet Hastanesine kaldırılan annenin tedavisi sürüyor.


Jandarma ekiplerince kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.




#Bitlis
#husumet
#kız kaçırma
#Korkut
#Muş
#Mutki
42 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ardahan teravih namazı saat kaçta? Ardahan teravih vakti ne zaman 2024?