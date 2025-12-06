Kadın cinayetlerine af yok

11’inci Yargı Paketi’nde yapılan son değişiklikle, kadın ve çocuklara yönelik cinsel saldırı ile kasten öldürme gibi ağır suçlar infaz indirimi ve erken tahliye düzenlemesinin kapsamı dışında bırakıldı. AK Parti, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla paketten cinsel saldırı, kadın cinayetleri suçlarının çıkarılması için Adalet Komisyonu görüşmelerinde önerge verdi. Önergeyle, kasten öldürme suçlarının üstsoy veya altsoydan birine ya da eş, boşandığı eş veya kardeşe, çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye ya da kadına karşı işlenmesi ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar kapsam dışında bırakıldı.