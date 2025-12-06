Kadın cinayetlerine af yok

Adalet Komisyonu’ndan geçen 11’inci Yargı Paketi’nde infaz hükümleri daraltıldı. Kadın ve çocuklara yönelik cinsel saldırı ile kasten öldürme suçları af ve erken tahliye kapsamı dışına alındı.
11’inci Yargı Paketi’nde yapılan son değişiklikle, kadın ve çocuklara yönelik cinsel saldırı ile kasten öldürme gibi ağır suçlar infaz indirimi ve erken tahliye düzenlemesinin kapsamı dışında bırakıldı. AK Parti, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla paketten cinsel saldırı, kadın cinayetleri suçlarının çıkarılması için Adalet Komisyonu görüşmelerinde önerge verdi. Önergeyle, kasten öldürme suçlarının üstsoy veya altsoydan birine ya da eş, boşandığı eş veya kardeşe, çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye ya da kadına karşı işlenmesi ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar kapsam dışında bırakıldı.
TEPKİLER DİKKATE ALINDI
Cezaevlerinde cinsel saldırıdan 6 bin, kasten öldürmeden ise 95 bine yakın hükümlü ve tutuklu bulunuyor. Kamuoyunda oluşan tepkiler nedeniyle AK Parti'de infaz düzenlemesinin kapsamının daraltılması için çalışma yapılmış, hazırlanan çalışma Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulmuştu. Erdoğan'ın onayını alan önerge iki gün süren komisyon görüşmeleri sırasında muhalefetle görüşülerek son haline geldi.
TAHLİYELER YÜZDE 30 AZALACAK
Teklifle, 31 Temmuz 2023 öncesinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında suç işleyen ancak infazı kesinleşmeyen tutuklular ile bu tarih öncesinde işlediği suçtan hüküm giyenlere 3 yıl daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılabilme, 3 yıl daha erken denetimli serbestliğe ayrılabilme imkânı tanınacak. Düzenlemeden 80 bin kişinin etkilenmesi bekleniyordu. Yapılan bu değişiklikle sayının yüzde 30 oranında azalması bekleniyor.
YENİ YILA YETİŞMESİ MÜMKÜN
Ayrıca 11'inci Yargı Paketi'nin görüşmelerine Bütçe Kanunu müzakerelerinden sonra başlanacak. Paketin aralık sonunda yasalaşması halinde tahliyelerin yılbaşına yetişmesi bekleniyor.