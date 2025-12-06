Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Kadın cinayetlerine af yok

Kadın cinayetlerine af yok

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:006/12/2025, Cumartesi
G: 6/12/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Adalet Komisyonu
Adalet Komisyonu

Adalet Komisyonu’ndan geçen 11’inci Yargı Paketi’nde infaz hükümleri daraltıldı. Kadın ve çocuklara yönelik cinsel saldırı ile kasten öldürme suçları af ve erken tahliye kapsamı dışına alındı.

11’inci Yargı Paketi’nde yapılan son değişiklikle, kadın ve çocuklara yönelik cinsel saldırı ile kasten öldürme gibi ağır suçlar infaz indirimi ve erken tahliye düzenlemesinin kapsamı dışında bırakıldı. AK Parti, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla paketten cinsel saldırı, kadın cinayetleri suçlarının çıkarılması için Adalet Komisyonu görüşmelerinde önerge verdi. Önergeyle, kasten öldürme suçlarının üstsoy veya altsoydan birine ya da eş, boşandığı eş veya kardeşe, çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye ya da kadına karşı işlenmesi ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar kapsam dışında bırakıldı.

TEPKİLER DİKKATE ALINDI

Cezaevlerinde cinsel saldırıdan 6 bin, kasten öldürmeden ise 95 bine yakın hükümlü ve tutuklu bulunuyor. Kamuoyunda oluşan tepkiler nedeniyle AK Parti'de infaz düzenlemesinin kapsamının daraltılması için çalışma yapılmış, hazırlanan çalışma Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulmuştu. Erdoğan'ın onayını alan önerge iki gün süren komisyon görüşmeleri sırasında muhalefetle görüşülerek son haline geldi.

TAHLİYELER YÜZDE 30 AZALACAK

Teklifle, 31 Temmuz 2023 öncesinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında suç işleyen ancak infazı kesinleşmeyen tutuklular ile bu tarih öncesinde işlediği suçtan hüküm giyenlere 3 yıl daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılabilme, 3 yıl daha erken denetimli serbestliğe ayrılabilme imkânı tanınacak. Düzenlemeden 80 bin kişinin etkilenmesi bekleniyordu. Yapılan bu değişiklikle sayının yüzde 30 oranında azalması bekleniyor.

YENİ YILA YETİŞMESİ MÜMKÜN

Ayrıca 11'inci Yargı Paketi'nin görüşmelerine Bütçe Kanunu müzakerelerinden sonra başlanacak. Paketin aralık sonunda yasalaşması halinde tahliyelerin yılbaşına yetişmesi bekleniyor.



#adalet komisyonu
#Toplum
#11. Yargı Paketi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
HEMŞİRE MAAŞI HESAPLAMA EKRANI 2026: 5 aylık enflasyon farkı ile 2026’da hemşire maaşı ne kadar olacak?