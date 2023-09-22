Kampta lobi mesaisi: Kozlarını paylaşacaklar

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CHP’de son MYK’da alınan karar gereği 22-24 Ekim’de Sakarya’nın Sapanca ilçesinde milletvekilleri kampı gerçekleştirilecek. Üç günlük kamp, parti içindeki muhalefet ve yönetimi de uzun soluklu aynı çatı altında bir araya getirecek. CHP’nin halihazırda 130 sandalyesi bulunuyor. Genel başkanlığa adaylığını açıklayan Grup Başkanı Özgür Özel’i destekleyen 40’a yakın vekilin olduğu iddia ediliyor. Kampta yenilikçilerin birlikte hareket edeceği ve kurultay öncesi son lobilerin yapılması bekleniyor.
30 VEKİL İÇİN REKABET
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyen MYK üyeleri ve şartsız destek veren 60’a yakın vekil olduğu ifade ediliyor. 30’a yakın vekilin ise kararsız olduğu CHP kulislerinde konuşuluyor. Sapanca’da kafası karışık vekilleri kongreden önce kendi safına çekmek için Kılıçdaroğlu ve Özel’ciler arasında bir rekabetin olması öngörülüyor.