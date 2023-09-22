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Kampta lobi mesaisi: Kozlarını paylaşacaklar

CHP yönetimi, 130 milletvekilini Sapanca’da kampa sokuyor. 22-24 Ekim’de düzenlenecek kampta, değişimciler ile genel merkez 3 gün boyunca kozlarını paylaşacak. İki taraf da vekilleri kendi yanına çekmek için yoğun lobi çalışması yapacak.

Mehmet Güney
04:00 . 22/09/2023 الجمعة
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

CHP’de son MYK’da alınan karar gereği 22-24 Ekim’de Sakarya’nın Sapanca ilçesinde milletvekilleri kampı gerçekleştirilecek. Üç günlük kamp, parti içindeki muhalefet ve yönetimi de uzun soluklu aynı çatı altında bir araya getirecek. CHP’nin halihazırda 130 sandalyesi bulunuyor. Genel başkanlığa adaylığını açıklayan Grup Başkanı Özgür Özel’i destekleyen 40’a yakın vekilin olduğu iddia ediliyor. Kampta yenilikçilerin birlikte hareket edeceği ve kurultay öncesi son lobilerin yapılması bekleniyor.


30 VEKİL İÇİN REKABET

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyen MYK üyeleri ve şartsız destek veren 60’a yakın vekil olduğu ifade ediliyor. 30’a yakın vekilin ise kararsız olduğu CHP kulislerinde konuşuluyor. Sapanca’da kafası karışık vekilleri kongreden önce kendi safına çekmek için Kılıçdaroğlu ve Özel’ciler arasında bir rekabetin olması öngörülüyor.


Levent Gültekin'den bomba iddia: Akşener beni arayıp "İmamoğlu ve Mansur Yavaş kendilerini ne halt zannediyor" dedi
Levent Gültekin'den bomba iddia: Akşener beni arayıp "İmamoğlu ve Mansur Yavaş kendilerini ne halt zannediyor" dedi

CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Levent Gültekin, YouTube kanalında önemli iddialarda bulundu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile yaptığı bir telefon görüşmesini anlatan Gültekin, "Meral Hanım beni aradı. 'Ya bu Ekrem İmamoğlu ve Mansur yavaş kendini ne halt zannediyor ki belediye paralarıyla anket yaptırıp kendilerini cumhurbaşkanı adayı gösteriyorlar. Ben bunlar cumhurbaşkanı olsun diye mi parti kurdum.' dediğini söyledi." ifadelerini kullandı. Meral Akşener'in kamuoyu oluşturmak için kendisini aradığını anlatan Gültekin, "İki gün sonra Meral Hanım İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet'e benzetti. Ben de aradım hemen. Dedim ki. 'Abla dün bana ne söyledin, şimdi ne söylüyorsun?' Evladım siyasetçilerin kamuoyu önünde söylediklerine pek itibar etme.' dedi. Burada oyun dönüyor. Meral Hanım'ın bir görevi vardı. Kemal Bey'in adaylığını engellememek ama dışarıda yıpratmak." diye konuştu.

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