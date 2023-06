Kaptan benim: CHP’de değişim kolay olmayacak

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, partisi CHP'de bir değişim talebinin olduğunu, bu talebi partinin içinde konuşmayı ve orada çözüm bulmayı önemsediğini söyledi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile görüştüğü yönündeki iddialara ilişkin İmamoğlu, “Sadece Özgür Özel değil, Engin Altay, Engin Özkoç, Selin Sayek Böke, partide aklınıza gelen herkesle o günden bugüne görüştüm. Hâlâ da görüşüyorum. Dün bile görüştüğüm partinin yöneticileri var” dedi. Ekrem İmamoğlu, Özel'in CHP Kurultayı'nda aday olabileceği şeklindeki soru üzerine, “Açıklamasını direkt öyle anlamadım. 'Her göreve hazırım, her pozisyona hazırım' şeklinde bir yorumu olduğunu gördüm. Bir değişim talebi var ve bizim de var. Partimizin içinde konuşuyoruz. İstanbul'u da Ankara'yı da Türkiye'yi de düşüneceğiz. Geleceği de düşüneceğiz. Her türlü düşünmek zorundayız. Bizim de zaten asla ıskalamadığımız bir noktası İstanbul ama mesele İstanbul'dan ibaret değil” şeklinde cevap verdi.