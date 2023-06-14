Kaptan benim: CHP’de değişim kolay olmayacak

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 7 Mart'ta “Size son kez bu kürsüden bakmak istiyorum” ifadeleriyle veda ettiği Meclis grup kürsüsüne “Beklediğimizi alamadık, kazanamadık” diyerek geri döndü. Seçimlerin ardından dün toplanan CHP Grubu’nda konuşan Kılıçdaroğlu, isim vermeden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “değişim” talebine yanıt verdi. Kılıçdaroğlu değişeceklerini, yenileneceklerini ve güçleneceklerini belirterek “Hiçbir zaman değişimin önünü tıkayan bir kişi değilim, değişimin önünü tamamen açacağım” dedi.
SAĞLAM LİMANA GÖTÜRECEĞİM
Ancak Kılıçdaroğlu “Kaptan benim” vurgusuyla da koltuğu bırakmayacağı mesajını verdi. “Gemiyi sağlam limana götürmek yine kaptanın görevidir” ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu şöyle konuştu: “Ben genel başkan olarak partimin sadece bugününü ve yakın geleceğini değil, uzun hedefli yapısını da düşünüyorum. Gemiyi limana sağlam götürmek yine kaptanın görevidir.
Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin. Hiç kimse unutmasın; benim CHP kültüründen aldığım en büyük derslerden birisi de budur.”
Bizim de talebimiz var
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, partisi CHP'de bir değişim talebinin olduğunu, bu talebi partinin içinde konuşmayı ve orada çözüm bulmayı önemsediğini söyledi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile görüştüğü yönündeki iddialara ilişkin İmamoğlu, “Sadece Özgür Özel değil, Engin Altay, Engin Özkoç, Selin Sayek Böke, partide aklınıza gelen herkesle o günden bugüne görüştüm. Hâlâ da görüşüyorum. Dün bile görüştüğüm partinin yöneticileri var” dedi. Ekrem İmamoğlu, Özel'in CHP Kurultayı'nda aday olabileceği şeklindeki soru üzerine, “Açıklamasını direkt öyle anlamadım. 'Her göreve hazırım, her pozisyona hazırım' şeklinde bir yorumu olduğunu gördüm. Bir değişim talebi var ve bizim de var. Partimizin içinde konuşuyoruz. İstanbul'u da Ankara'yı da Türkiye'yi de düşüneceğiz. Geleceği de düşüneceğiz. Her türlü düşünmek zorundayız. Bizim de zaten asla ıskalamadığımız bir noktası İstanbul ama mesele İstanbul'dan ibaret değil” şeklinde cevap verdi.