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Karadeniz değil Hakkari: 3 günde 4 bin kişi ziyaret etti

Karadeniz değil Hakkari: 3 günde 4 bin kişi ziyaret etti

11:158/06/2025, Pazar
IHA
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Hakkari
Hakkari

Hakkari'nin doğal güzelliklerinden biri olan Ağaçdibi Şelalesi, bayramın ilk üç gününde yaklaşık 4 bin yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edildi.

Ağaçdibi Şelalesi, etkileyici manzarası ve özgün atmosferiyle ziyaretçilerini adeta büyülüyor. Şelale çevresi, hem doğa yürüyüşü yapmak hem de dinlenmek isteyenler için ideal bir ortam sunuyor. Şelalenin yaklaşık 100 metre ilerisinde yaşayan Mustafa Özdemir, kurduğu çardakları kiraya vererek hem ziyaretçilere dinlenme alanı sunuyor hem de aile bütçesine katkı sağlıyor. Özdemir, köy yollarının asfalt olmasından memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Allah devletimize zeval vermesin, köy yollarımız asfalt. Ancak şelaleye giden yol toprak ve dar. Ziyaretçilerin mağdur olmaması için bu yolun genişletilip asfaltlanması gerekiyor" dedi.



Şelaleyi ziyaret eden Minel Deniz ile İkra ve Jinda Özkan kardeşler, doğaya hayran kaldıklarını belirterek, köy halkının misafirperverliğinden de etkilendiklerini ifade ettiler. Ziyaretçiler, "Şelalenin altında kurulan çardaklar manzaraya ayrı bir güzellik katmış. Ancak yolun toprak olması, özellikle yabancı turistler üzerinde olumsuz bir seyir bırakabiliyor. Devlet büyüklerimizin bu duruma çözüm bulacağına inanıyoruz" şeklinde konuştular.


Hakkari İl Özel İdarisi yetkilileri ise asfaltsız köy yolu bırakmadıklarını belirterek, programda olan 1 kilometrelik şelale yolunun ise en kısa süreden asfaltlanacağını söylediler.



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