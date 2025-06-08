Karadeniz değil Hakkari: 3 günde 4 bin kişi ziyaret etti

Ağaçdibi Şelalesi, etkileyici manzarası ve özgün atmosferiyle ziyaretçilerini adeta büyülüyor. Şelale çevresi, hem doğa yürüyüşü yapmak hem de dinlenmek isteyenler için ideal bir ortam sunuyor. Şelalenin yaklaşık 100 metre ilerisinde yaşayan Mustafa Özdemir, kurduğu çardakları kiraya vererek hem ziyaretçilere dinlenme alanı sunuyor hem de aile bütçesine katkı sağlıyor. Özdemir, köy yollarının asfalt olmasından memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Allah devletimize zeval vermesin, köy yollarımız asfalt. Ancak şelaleye giden yol toprak ve dar. Ziyaretçilerin mağdur olmaması için bu yolun genişletilip asfaltlanması gerekiyor" dedi.