|
Gündem

Karadeniz’de şiddetli fırtına: Petrol araması yapan iki gemi Amasra Limanı’na sığındı

Meteorolojinin fırtına ve dalga uyarısının ardından Karadeniz’de doğal gaz araması yapan teknelerin ardından petrol araması yapan Türkiye Petrol Arama Ortaklığı’na (TPAO) ait 2 gemi de Amasra Limanı’na sığındı. Gece saatlerinde Amasra Limanı’na gelen gemilerden biri özel izinli Gümrüklü Saha’ya diğeri ise askeri bölgeye demirledi.

10:13 - 19/11/2023 Pazar
Diğer
Karadeniz'de petrol araması yapan iki gemi Amasra Limanı'na sığındı

Karadeniz'de petrol araması yapan iki gemi Amasra Limanı'na sığındı

Karadeniz’de doğalgaz araması yapan teknelerin ardından petrol araması yapan 2 gemi de personeliyle birlikte Bartın’ın Amasra ilçesindeki limana sığındı.


Meteorolojinin fırtına ve dalga uyarısının ardından Karadeniz’de doğal gaz araması yapan teknelerin ardından petrol araması yapan Türkiye Petrol Arama Ortaklığı’na (TPAO) ait 2 gemi de Amasra Limanı’na sığındı. Gece saatlerinde Amasra Limanı’na gelen gemilerden biri özel izinli Gümrüklü Saha’ya diğeri ise askeri bölgeye demirledi. Gemiler, beklenen fırtına öncesinde kalın halatlarla limandaki iskeleye bağlandı. Fırtına ile birlikte adeta Karadeniz’de köpürmeye başladı. Karadeniz’deki dalga boyu 2-3 metrelere ulaşırken, fırtınanın en şiddetli anlarında ise dalga boyunun 7 metreye ulaşması bekleniyor.


Öte yandan Bartın kent merkezinde sağanak yağış ve şiddetli rüzgar da etkili oldu. Bartın kent merkezinde gece zaman zaman şiddetini arttıran yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.




#Karadeniz
#fırtına
#meteoroloji
36 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
ALES-3 soruları ve cevap anahtarları