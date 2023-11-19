Karadeniz’de şiddetli fırtına: Petrol araması yapan iki gemi Amasra Limanı’na sığındı

Meteorolojinin fırtına ve dalga uyarısının ardından Karadeniz’de doğal gaz araması yapan teknelerin ardından petrol araması yapan Türkiye Petrol Arama Ortaklığı’na (TPAO) ait 2 gemi de Amasra Limanı’na sığındı. Gece saatlerinde Amasra Limanı’na gelen gemilerden biri özel izinli Gümrüklü Saha’ya diğeri ise askeri bölgeye demirledi. Gemiler, beklenen fırtına öncesinde kalın halatlarla limandaki iskeleye bağlandı. Fırtına ile birlikte adeta Karadeniz’de köpürmeye başladı. Karadeniz’deki dalga boyu 2-3 metrelere ulaşırken, fırtınanın en şiddetli anlarında ise dalga boyunun 7 metreye ulaşması bekleniyor.