Karesili gençler yeni sahada coştu

Karesi Belediyesi, yeni yatırımların açılışlarını gerçekleştirmeye devam ediyor. Çocuk, genç ve yetişkinlerin spor yapabileceği, sosyal aktivitelerini gerçekleştirebileceği Okullar Bölgesi’nde yer alan Maltepe Mahallesi Semt Spor Sahası düzenlenen tören ile hizmete alındı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan açılış töreninde Akrobatik basketbol gösterisi sunuldu. Davetli ve katılımcıların ilgiyle izlediği gösteri de davetlilerde gösterinin parçası olarak, gösteriye eşlik ettiler.





GENÇLERİMİZ SPOR YAPSIN İSTİYORUZ

Semt spor sahasına çok yakın olan 40 dönümlük alanda Karesi Millet Bahçesi yaptıklarını hatırlatan Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, “Millet bahçemiz içinde yapıldıktan sonra ihtiyaç olunca açık yüzme havuzu yaptık. Yaptığımız yüzme havuzu oradaki basketbol sahası yakınındaydı. Bu benim için burukluktu. Bunu gideririz diye düşündük ve bu alanı oluşturduk. Tüm çocuklarımız ve gençlerimizin yararlanması için burayı inşa ettik. İnşallah biz gerek kırsal, gerekse merkezde bu tip çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugüne kadar kırsal 5 mahallemizde halı saha yaptık. Şimdi 6’ncısını yapıyoruz. Sakarya Mahallesi’nde de semt spor alanı yapıyoruz. Yeter ki gençlerimiz spor yapsın. Sadece sporla yetinmiyoruz. Millet Bahçemiz içerisine Millet Kütüphanesi yaptık. Çünkü çocuklarımız okusun, kendilerini geliştirsin istiyoruz. Karesi’de hem ilim var hem spor var. Değerlisiniz çünkü Karesi’desiniz” dedi.





TAM DONANIMLI BİR KOMPLEKS

Katılımcı çocuk ve gençlere basketbol gösterini sevip sevmediklerini soran Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, daha sonra üşüdüklerini söyleyen katılımcıları ayağa kaldırarak ısınma hareketi yaptırdı. Isınma hareketleri sırasında boynunu göstererek alnını tutan ve herkesin de başını tutması üzerine espri yapan ve ortamı ısıtan Başkan Yılmaz, “Karesi Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu hat boyunca 40 dönüm, gençlerimizin, insanlarımızın yürüyebileceği, spor yapabileceği, boş vakitlerinde oturup kitap okuyabilecekleri tam bir kompleks yaptı. Ve burayı tamamlıyor. Okullar Bölgesi’nde gençlerimizin gündüz gece, aydınlatması da var. Spor yapabilecekleri alanlar oluşturdu. Her yaş gurubu için güzel vakit geçirebilecekleri alanlar oluşturdu. Balıkesir güzelleşiyor. Balıkesir’in her yerine değer katıyoruz. Balıkesir için çalışıyoruz. Emek veren herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.



