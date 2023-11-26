Sultanbeyli’ye iki kalıcı eser birden

Sultanbeyli Belediyesi; kültür ve eğitime yönelik yatırımlarını sürdürürken, ilçeye yeni yaşam alanları da kazandırıyor. Sultanbeyli Millet Bahçesi’nde yer alan Mimar Sinan Sosyal Tesisi ve beş bin kitap kapasiteli Nuri Pakdil Kütüphanesi hizmete açıldı. Açılış programına çok sayıda ilçe sakini katıldı. Açılışı gerçekleştirilen Mimar Sinan Sosyal Tesisi, ilçenin yeni sosyal yaşam alanı olarak faaliyete geçti. Tesiste kafe ve restoran bulunurken; yeşillik alanları da ziyaretçilere doğayla iç içe vakit geçirme fırsatı sunuyor. Açılışı yapılan diğer bir hizmet olan Nuri Pakdil Kütüphanesi; yeşil alanı, modern tasarımıyla dikkat çekiyor. Beş bin kitap kapasiteli kütüphane, ferah iç mekânı ile kitapseverler için ideal bir ortam sağlıyor. Ayrıca süreli yayınlar ve dergiler için özel bir alana da sahip olan kütüphane, dergi kütüphanesi olarak da hizmet veriyor.





SULTANBEYLİ’YE YENİ TESİS VE KÜTÜPHANE

Yeni tesis ve kütüphanenin bulunduğu Sultanbeyli Millet Bahçesi alanında; otoparklar, çocuk oyun alanları, ekolojik tarımsal bahçe, amfi tiyatro yer alıyor. Ayrıca koşu parkuru, basketbol ve voleybol sahaları ile ziyaretçilere temiz havada spor yapma imkânı sağlanıyor. Tesislerin açılışında konuşan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, “Bugün ilçemizin marka değerine önemli katkı sağlayacağına inandığımız iki eseri daha sizlerin hizmetine sunmak için buradayız. Millet Bahçemizin içine sosyal tesisimizi ve kütüphanemizi kazandırmanın memnuniyetini yaşarken her iki eserimizin de Sultanbeyli’mize, İstanbul’umuza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.





KUDÜS ŞAİRİ’NİN ADI VERİLDİ

Sultanbeyli Millet Bahçesi’ne Cumhuriyet’in 100. yılında 100 çınar ve 100 meyve ağacı diktiklerine değinen Başkan Keskin, “Aydos Sosyal Tesisimiz ve Sultan Korumuzda yakaladığımız hizmet kalitemizi daha da yukarı çıkaracak Mimar Sinan Sosyal Tesisimizde; aileniz ile birlikte huzurlu vakit geçirip memnun ayrılabileceğiniz nezih bir sosyal yaşam alanı daha kazandırmış oluyoruz. Mimar Sinan Sosyal Tesisimiz ile birlikte bugün açılışını gerçekleştireceğimiz kütüphanemize “Okumadığın gün karanlıktasınız ve bu karanlıkta hiçbir şey meşru değildir” sözünün sahibi Kudüs Şairimiz, üstadımız Nuri Pakdil’in adını verirken kendisine bir kez daha bu açılışımızda Rabbimden rahmet diliyor, mekânının cennet olmasını niyaz ediyorum” diye konuştu. Konuşmaların ardından kurdele kesimi gerçekleşti. Cumhuriyet’in 100. yılına özel Millet Bahçesi’ne 100 adet çınar fidanı dikildi.



