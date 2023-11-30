Esenler’de kısa filmcilere plato müjdesi

Esenler Belediyesi tarafından bu yıl 4’üncüsü düzenlenecek Esenler Film Festivali’nin etkinlik takvimi, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı. Toplantıda, festivalin bu yılki onur ödülü ve vefa ödülü sahipleri ile Kısa Film Yarışması’nda finale kalan 10 kısa film ve Kısa Film Yapım Desteği’nde yarışacak 10 proje paylaşıldı.

Organizasyonla ilgili bilgi veren Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Hasan Taşçı, “Esenler Belediyesi kültür sanat alanında ciddi çalışmalara imza atıyor. Bu anlamda kültür müdürümüze ve ekibine teşekkür ediyorum. Başkanımızın bir kısa film platosu kurma sözü var. İnşallah onu da hayata geçirmek nasip olur. Ayrıca geçtiğimiz yıl kısa film ve belgesel salonumuzu sinemaseverlerle buluşturduk. Türkiye’de bir ilk olan bu projeye bir ilçe belediyesi olarak öncülük etmemiz çok değerli” şeklinde konuştu.

ÜRETİM İÇİN CESARETLENECEKLER

Kısa Film Platosu’yla ilgili Yeni Şafak’a bilgi veren Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Hüseyin Cerrahoğlu, 25 Kasım’da Fatih Belediyesi ve İlke Vakfı’nın ortaklaşa düzenlediği çalıştayda bu konunun gündeme geldiğini belirterek şunları ifade etti: “Sinema yazarı, yönetmen ve yapımcı Abdülhamid Güler, özellikle kısa filmcilerin yaşadığı çekim ve maddi zorluklardan bahsederken, bunlarla alakalı en büyük problemlerden bir tanesinin mekân yani plato olduğunu belirtti. Biz de bu fikri Başkanımıza taşıdık, kentsel dönüşüm olarak kullanılan alanda böyle bir çalışmanın yapılabileceğini söyledi.”

İstanbul’da film çekmenin ve mekân oluşturmanın kısa filmciler için çok zor olduğunu belirten Cerrahoğlu, “Bu külfetin kısa filmcilerin üzerinden kalkması açısından çok önemli bir proje. Ev, iş yeri veya dönem için tarihi mekânlar kısa filmcilerin hizmetine sunulduğunda üretim için daha da cesaretlenecek ve maliyet de düştüğü için daha çok kişi daha riskli alanlara yönelecek” dedi.

FİLİSTİN SİNEMASI PANELİ VE SEÇKİSİ

Bu yıl umut temasıyla sinemaseverlerle buluşacak olan 4. Esenler Film Festivali’nin Koordinatörü Muhammet Emre Yapraklı, programda Filistin seçkisi ve Filistin sineması temalı bir panel ile “Uluslararası Ortak Yapımlar Paneli” ve “Ustalık Sınıfı” gerçekleştirileceğini söyledi. Dr. Kadir Topbaş Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek film seçkileriyle birlikte, 3 gün boyunca Atlas Sineması ve AKM Yeşilçam Sineması’nda da gösterimler yapılacak. Yarışmada ilk 10’a kalan 3 projeye kurgu, renk ve ekipman desteği verilirken, ilk üçe giren filmlere; 40 bin TL, 30 bin TL ve 20 bin TL verilecek. Finale kalan her filme de gösterim telifi sunulacak. Toplantıda Esenler Kısa Film Yapım Destek jüri üyelerinden Halil Kardaş da finale kalan filmleri açıkladı.

HULUSİ KENTMEN’E VEFA ÖDÜLÜ

4. Esenler Film Festivali’nde Onur Ödülleri Türk dizi ve sinema sektörünün duayen senaristi; yönetmen ve yapımcı Osman Sınav, müzik ve tiyatro sanatlarını iç içe yaşayan usta oyuncu Ayla Algan ile Yeşilçam’ın ünlü ses mühendisi, film müziği bestecisi Necip Sarıcı’ya takdim edilecek. Bu yılın vefa ödülü ise vefatının 30’uncu yılı nedeniyle Yeşilçam’ın unutulmaz aktörlerinden Hulusi Kentmen’in olacak. Vefa ödülü, Kentmen’in torunu Melek Kentmen’e takdim edilecek.







