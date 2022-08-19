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BİTLİS

Kaybolan koyun sürüsü polisin dronlu aramasıyla bulundu

Bitlis'te kaybolan 55 koyun polisin dronlu aramasıyla bulundu. Koyunlarını teslim alan Mesut Çevik, ekiplere teşekkür etti.

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Haber Merkezi DHA
Kaybolan koyun sürüsü polisin dronlu aramasıyla bulundu
Kaybolan sürü drone ile bulundu.

Mutki ilçesine bağlı Küllüce köyünde Mesut Çevik’in arazide otlattığı 55 koyunluk sürüsü, gece kendisi uyurken kayboldu. Sabah uyandığında koyunlarını göremeyen Çevik, polise haber verdi. Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekipler, hırsızlık şüphesiyle köyde yaptığı aramada herhangi bir ize rastlanmadı.

Bunun üzerine ekipler, koyunların kaybolduğu köyün üst kısmındaki dağlık arazide dron destekli arama tarama çalışması yaptı. Kayıp sürü dağlık alanda bulundu.
Koyunlarını teslim alan Mesut Çevik, ekiplere teşekkür ederek, "Polislerimiz sağ olsun, dronla köyün etrafındaki dağlarda arama yaptı. Hayvanlarımızı dağın yamacındaki taşlık alanda buldular. Polislerimiz sayesinde hiçbir zarar yaşamadan hayvanlarımızı köye getirdik. Polis ekiplerimize çok teşekkür ederim" dedi.

Tekirdağ'da maaş eylemi yapan belediye işçileri gizli çekim yapan drone'u yuhaladı
FOTOĞRAF 6
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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi işçileri, ikinci kez maaş eylemi yaptı.<br><br>Maaşlarının yetersiz olduğunu ve geçinemediklerini savunan işçiler belediyenin yeni binası önünde seslerini yükseltti.
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Yaklaşık olarak mağdur 500 çalışanın bulunduğu protestoda, belediye binasının çatısından gizlice drone gönderildi.<br><br>
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İşçileri bu yöntemle görüntülenmeye çalışılırken, bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, güvenlik birimlerinden izinsizce işçilerin üzerine gönderilen dronu kullanan şahsın peşine düştü.<br><br>
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Polisin o bölgeye doğru yöneldiğini fark eden şahıs, bir an drone cihazını geri çekmeye çalıştı.<br><br>
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Dronlu şahsın o anları, kameralar tarafından da saniye saniye görüntülendi.<br><br>Kameralar tarafından görüntülendiğini fark eden drone kullanıcısı, çatıda kendini saklamaya çalıştı.<br><br>İşçiler de drone'a doğru ‘Yuh’ diye bağırarak tepkilerini gösterdi.
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Tekirdağ'da maaş eylemi yapan belediye işçileri gizli çekim yapan drone'u yuhaladı
Maaşlarının yetersiz olduğunu savunan CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi işçileri, belediyenin yeni binası önünde protesto yaptı. Bu sırada çatıda bulunan bir kişi de bu anları gizlice drone ile görüntülemek istedi. Bunu fark eden işçiler, drone ve sahibine tepki gösterdi.
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