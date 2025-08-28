Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Van
Kaybolan koyunları jandarma dronla buldu

Kaybolan koyunları jandarma dronla buldu

12:5228/08/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber
Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, araziye çıkarak termal dürbün ve termal dron ile koyunları arama çalışmalarına başladı.
Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, araziye çıkarak termal dürbün ve termal dron ile koyunları arama çalışmalarına başladı.

Van’ın Erciş ilçesinde arazide otladıkları sıra kaybolan koyunlar, jandarma ekiplerinin dron desteği ile bulunarak sahibine teslim edildi.

Erciş'teki olay, ilçeye bağlı Tekler Mahallesi’nde meydana geldi. Yeni almış olduğu 26 koyunu, 26 Ağustos günü arazide otlattığı esnada hayvanların ürkmesi ve yeni olmaları sebebiyle kayboldu. Vatandaş, aramasına rağmen koyunların izine rastlamayınca jandarma ekiplerinden yardım talep etti.

Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı ilgili Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, araziye çıkarak termal dürbün ve termal dron ile koyunları arama çalışmalarına başladı. Yaklaşık 1 günlük çalışma sonucu koyunlar 27 Ağustos’ta saat 07.00 sıralarında kayboldukları yerden yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki bir alanda bulunarak sahibine teslim edildi.


#Van
#Erciş
#Tekler Mahallesi
#Drone
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2025-KPSS A Grubu sınava giriş belgeleri yayımlandı: İşte ÖSYM aday işlemleri sorgulama ekranı