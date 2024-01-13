Kentte uzlaşı ilçeye bağlı

CHP ile DEM arasında ittifaka kapı aralanan ‘kent uzlaşısı’ formülünün detayları ortaya çıkıyor. Buna göre, DEM Parti şehre göre CHP’li adayları destekleyecek. DEM, ilçe karşılığı kendi seçmeninin yoğun bulunduğu noktalarda destek verme kozunu kullanacak. DEM eğer ildeki adayı beğenmezse ve kendi söylemlerine uygun bir aday değilse destek vermeyecek. Mersin’de CHP’ye destek vermesinin resmiyete kazanması durumunda Akdeniz ve Toroslar ilçesini isteyecek. DEM’in Adana’da anlaşması durumunda Seyhan’a talip olabileceği konuşuluyor. Diğer büyükşehirlerde de DEM, güçlü olduğunu düşündüğü ilçeleri isteyecek. Öte yandan DEM Parti, Ankara, Antalya, Bolu, Konya, Kocaeli, Kayseri, Samsun’da aday çıkaracağını açıkladı.