Kılıçdaroğlu dönmek istiyor

CHP’de kurultay sonrası şekillenen parti içi dengeler yeniden hareketlenirken, muhalif kanat Ankara’da temaslarını sıklaştırdı. Eski İstanbul Milletvekili Ali Özcan ile eski Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu’nun başkanlıklarında iki ayrı toplantı düzenlendi. Ali Özcan başkanlığında yapılan toplantıya, aralarında ihraç edilen partililerin de bulunduğu 42 muhalif ismin katıldığı öğrenildi. Toplantıda “Kılıçdaroğlu dönsün” çağrısının açık biçimde dillendirildi. Her iki toplantıda da parti içi muhalefetin daha sistematik ve koordineli bir yapı kurması gerektiği konusunda uzlaşı sağlandığı öğrenildi. Kemal Kılıçdaroğlu’nun ise genel başkanlık koltuğuna dönmekte ısrarcı olduğu ve ekibi hazır tuttuğu bildirildi.