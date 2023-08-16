Kılıçdaroğlu kalacaksa CHP değişecek

CHP Eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, kendisine yöneltilen 'istifa' çağrılarına kulak tıkayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan sert açıklamalarda bulundu. CHP liderinin kurduğu ittifaklar ve verdiği tavizler nedeniyle 'CHP'yi öldürdüğünü' söyleyen Ateş, "CHP şu anda ittifakla mandacılığı birbirine karıştırıyor." dedi. Sözlerinin devamında Kılıçdaroğlu'nun neden istifa etmediğine yönelik soruya da yanıt veren Ateş, "Kılıçdaroğlu bir komplo sonucu göreve geldi. Onu göreve getirenler 'git' demediği için gidemiyor iddiaları var" diye konuştu.