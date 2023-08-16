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Kılıçdaroğlu kalacaksa CHP değişecek

CHP’de yerel seçime kadar sağ görüntüden uzak bir imaj çizilmesi bekleniyor. Parti içindeki değişimciler de “Kılıçdaroğlu kalacaksa, koltukta bozkurt işareti yapan biri olmasın” fikrinde birleşiyor.

Mehmet Güney
04:00 . 16/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

Kurultaya kilitlenen CHP’de ilçe kongreleri sürüyor. CHP’de değişimciler ile mevcut yönetim arasında delege savaşı yaşanırken, yarışı önde götüren Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun, son seçimde sağa açılımı eleştiren klasik parti tabanına yönelik hamleler yapacağı ileri sürülüyor.


BOZKURT YERİNE 6 OK

250’ye aşkın ilçe kongresinin geride kaldığı kurultay sürecinde Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkan seçilebilmek için delege gücünü elinde tuttuğuna işaret ediliyor. İşini garantiye almak isteyen Kılıçdaroğlu’nun tabanda dile getirilen “CHP çizgisine dön” çağrılarına kayıtsız kalmayacağı ifade ediliyor. Kılıçdaroğlu’nun ikinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde milliyetçi oylar için bozkurt işareti yapmasına göndermede bulunan değişimciler, “Koltukta kalacaksa, bozkurt işareti yapan biri olmasın. Yeniden CHP’nin çizgisine dönsün” fikrinde birleşiyor.


SOSYAL DEMOKRAT BİR PROFİL

Kılıçdaroğlu’nun yeni hamlesinin, seçim öncesi çizilen sağ profilden dönüş olacağı kaydediliyor. CHP’de bundan sonraki süreçte sağ görüntüden uzak bir strateji çizilecek. Yerel seçimlere kadar tabanın ve teşkilatın beklentisi olan “sosyal demokrat” bir imaj çizilmesi bekleniyor.



#politika
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
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