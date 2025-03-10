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Kılıçdaroğlu’na emanetçi modeli

Kılıçdaroğlu’na emanetçi modeli

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:0010/03/2025, Pazartesi
G: 10/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel.
Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel.

Şaibeli kurultayı yargıya taşınan CHP’de hesaplarda buna göre revize ediliyor. İddialara göre, söz konusu kongrede koltuğunu Özgür Özel’e kaptıran Kemal Kılıçdaroğlu, kurultayın iptal edilmesi ya da yeni bir kurultay kararı alınması halinde aday olacak.

Kılıçdaroğlu’nun yakın çevresinden edinilen bilgilere göre, seçilmesi durumunda ise daha önce de vurguladığı şekilde ‘partiyi güvenli limana’ taşıması için görevini ‘emanetçi’ bir isme devredecek. Kılıçdaroğlu, sonraki süreçte tüzük tadilatı ile kurulacak Yüksek İstişare Kurulu Başkanı olacak. Böyle bir yapılanmada ise Altılı Masa ortağı Saadet Partisi’nin uyguladığı ‘Yüksek İstişare Kurulu’ modeli örnek alınacak. Saadet Partisi’ndeki modele göre genel Başkan karar alacağı vakit YİK Başkanına başvuruyor kararlar birlikte alınıyor.



#Siyaset
#CHP
#Kemal Kılçdaroğlu

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