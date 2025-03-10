Kılıçdaroğlu’na emanetçi modeli

Kılıçdaroğlu’nun yakın çevresinden edinilen bilgilere göre, seçilmesi durumunda ise daha önce de vurguladığı şekilde ‘partiyi güvenli limana’ taşıması için görevini ‘emanetçi’ bir isme devredecek. Kılıçdaroğlu, sonraki süreçte tüzük tadilatı ile kurulacak Yüksek İstişare Kurulu Başkanı olacak. Böyle bir yapılanmada ise Altılı Masa ortağı Saadet Partisi’nin uyguladığı ‘Yüksek İstişare Kurulu’ modeli örnek alınacak. Saadet Partisi’ndeki modele göre genel Başkan karar alacağı vakit YİK Başkanına başvuruyor kararlar birlikte alınıyor.