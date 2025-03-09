Gürsel Tekin parti kuruyor: Kılıçdaroğlu'na davet gönderdi

Gürsel Tekin'in kuracağı partinin adının 'Kararsızlar Partisi' olacağı ifade edildi.
Eski CHP'li Gürsel Tekin, siyasi parti kuracağını açıkladı. Konuya ilişkin açıklamada bulunarak, "Yıllardır milletimize hizmet etmenin onurunu yaşadık. Şimdi, ülkemizin geleceği için yeni bir yol açıyoruz." diyen Tekin, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na davet gönderdiğini de belirtti.
CHP'de genel başkan yardımcısı, genel sekreter ve milletvekili olarak farklı kademelerde görev alan ve 2024'ün şubat ayında partisinden istifa eden
Gürsel Tekin
, siyasi parti kuruyor.
Tekin, konuya ilişkin açıklamayı X hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu.
Partinin adı ne olacak?
Partinin adı ne olacak?
Paylaşımında, "
Yıllardır milletimize hizmet etmenin onurunu yaşadık. Şimdi, ülkemizin geleceği için yeni bir yol açıyoruz.
" diyen Tekin, "
Türkiye’nin umudunu yeniden yeşertecek, kararsızlığa mecbur bırakılan milyonların sesi olacak bir hareket doğuyor.
" ifadelerini kullandı.
Tekin'in daha sonradan belirleneceğini ifade ettiği partinin adının 'Kararsızlar Partisi' olacağı belirtilirken,
eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
'na da yeni partiyle ilgili davet gittiği de kaydedildi.
Kılıçdaroğlu'na davet
Kılıçdaroğlu'na davet
Sözcü Gazetesi'ne de konuşan Gürsel Tekin, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kuracağı partiyle ilgisi olmadığını vurguladı.
Tekin, "Kendisine davette bulundum ancak katılmayı kabul etmedi" dedi.
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