Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Gürsel Tekin parti kuruyor: Kılıçdaroğlu'na davet gönderdi

Gürsel Tekin parti kuruyor: Kılıçdaroğlu'na davet gönderdi

20:429/03/2025, воскресенье
G: 9/03/2025, воскресенье
Yeni Şafak
Sonraki haber
Gürsel Tekin'in kuracağı partinin adının 'Kararsızlar Partisi' olacağı ifade edildi.
Gürsel Tekin'in kuracağı partinin adının 'Kararsızlar Partisi' olacağı ifade edildi.

Eski CHP'li Gürsel Tekin, siyasi parti kuracağını açıkladı. Konuya ilişkin açıklamada bulunarak, "Yıllardır milletimize hizmet etmenin onurunu yaşadık. Şimdi, ülkemizin geleceği için yeni bir yol açıyoruz." diyen Tekin, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na davet gönderdiğini de belirtti.

CHP'de genel başkan yardımcısı, genel sekreter ve milletvekili olarak farklı kademelerde görev alan ve 2024'ün şubat ayında partisinden istifa eden
Gürsel Tekin
, siyasi parti kuruyor.

Tekin, konuya ilişkin açıklamayı X hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu.

Partinin adı ne olacak?

Paylaşımında, "
Yıllardır milletimize hizmet etmenin onurunu yaşadık. Şimdi, ülkemizin geleceği için yeni bir yol açıyoruz.
" diyen Tekin, "
Türkiye’nin umudunu yeniden yeşertecek, kararsızlığa mecbur bırakılan milyonların sesi olacak bir hareket doğuyor.
" ifadelerini kullandı.
Tekin'in daha sonradan belirleneceğini ifade ettiği partinin adının 'Kararsızlar Partisi' olacağı belirtilirken,
eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
'na da yeni partiyle ilgili davet gittiği de kaydedildi.

Kılıçdaroğlu'na davet

Sözcü Gazetesi'ne de konuşan Gürsel Tekin, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kuracağı partiyle ilgisi olmadığını vurguladı.

Tekin, "Kendisine davette bulundum ancak katılmayı kabul etmedi" dedi.



#Gürsel Tekin
#Parti
#Kararsızlar

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ankara sahur vakti 10 Mart 2025: Ankara'da sahur saat kaçta?