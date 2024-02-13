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CHP'de kazan kaynıyor: Gürsel Tekin istifa ettiğini duyurdu

Yerel seçimlere yönelik aday belirleme sürecinde büyük kriz yaşayan CHP'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. CHP eski Genel Sekreteri ve eski İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin sosyal medya hesabı üzerinden zehir zemberek sözlerle CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
09:36 - 13/02/2024 Salı
Güncelleme: 10:11 - 13/02/2024 Salı
Yeni Şafak
Gürsel Tekin
Gürsel Tekin

Yerel seçimlere az bir süre kala İYİ Parti ve DEM Parti ile ittifak kuramayan CHP'de aday belirleme süreci krize dönüştü.


Parti içi tartışmalar devam ederken dikkat çeken bir istifa yaşandı.


CHP eski Genel Sekreteri ve eski İstanbul Milletvekili
Gürsel Tekin
, CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Tekin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP yönetimine karşı ağır eleştirilerde bulundu.


CHP yönetimine zehir zemberek sözler


Tekin, X hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Aziz milletime ve yol arkadaşlarıma,
Cumhuriyet Halk Partisinin temel ilkeleri tüzük ve programında yer almaktadır. Ne yazık ki geçen zamanda CHP çağdaş uygarlığı hedefleyen, Türkiye'de iktidar olma ve halka hizmet etme amacına sahip Atatürkçü ve sosyal demokrat bir parti kimliğinden uzaklaştırılmış,
Hiçbir objektif koşul, liyakat ve ehliyetin olmadığı,
Parti içi hemşericilik, gruplaşma, ekipleşme ilişkileri ile makam ve mevkilerin dağıtıldığı,
Partiye emek veren, partinin iktidar olması için çalışan insanların dışlandığı,
Türkiye'de iktidar mücadelesi yerine parti içi iktidar mücadelesinin yeğ tutulduğu,
Parti hukukunun ve partimiz emekçilerinin haklarının yok sayıldığı, Genel Merkezin kendi açıkladığı kural ve talimatlara bile uymadığı, parti hukukuna ve açıklamalarına güvenerek emek sarf eden insanların emeklerinin gasp edildiği,
İdeoloji, ilke veya düşünce ile oluşan yoldaşlık ruhu yerine ahbap - çavuş, eş, dost, akraba ilişkilerinin her düzeyde belirleyici olduğu bir yapı haline dönüşmüştür.
Partinin her makamında görev alma onuruna erişmiş, her zaman sokakta, halkın içerisinde Türkiye'de iktidar olmak için çalışmış benim için ortaya çıkan bu tablo acı ve üzüntü vericidir.
Bu sebeple,
Gençlik yıllarımdan beri hayatımı adadığım, ilkelerini kalbime mühürlediğim Cumhuriyet Halk Partisi'nden yine inandığım, uğruna yaşadığım ilkeler bunu emrettiği ve mevcut yapıda çalışma imkânım kalmadığı için büyük bir üzüntüyle istifa ediyorum.
Uğruna hayatımı adadığım ilkeler için çalışmaya devam edeceğim.
Kamuoyuna saygıyla duyururum."



#Gürsel tekin
#CHP
#İstifa
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