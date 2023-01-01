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Kimlik bunalımı

Kurulduğundan bu yana girdiği seçimlerde CHP’nin gölgesinde kalan İYİ Parti, ilk kez tek başına gireceği yerel seçimler öncesi kimlik sancısı yaşıyor.

Mehmet Güney
04:00 . 15/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Meral Akşener

Meral Akşener

Adı HDP ile yan yana anılan partinin, hedeflediği merkez sağ seçmeni nasıl kazanacağı merak konusu oldu. 2024 Mart seçimlerinde kurumsal kimliğini birinci öncelik yapacağı belirtilen İYİ Parti’nin, önündeki en zorlu sınav, HDP ile kol kola bir görüntü vermesi. İYİ Parti’nin tüm bu tabloya rağmen ilk hedefi merkez sağ seçmeni yeniden kazanmak.


2028 SEÇİMLERİ İÇİN YATIRIM

Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında yapılan 5.5 saatlik Genel İdare Kurulu’nda oy çokluğu ile varılan karara ilişkin edinilen bilgilere göre, İYİ Parti’nin yerel seçimlerde kendi başına girme isteğinin altında 2028 seçimleri için de bir yatırım olduğu kaydediliyor. Kaynaklara göre, İYİ Parti yerel seçimlerde merkez sağ, milliyetçi ve muhafazakâr seçmene yönelik bir politika izleyecek. Yakın dönemde CHP ile iş birliği nedeniyle ‘sosyal demokrat’ bir imaj verildiği ve bunun kırılması gerektiği vurgulanıyor.


İmamoğlu'na kapıyı kapatan İYİ Parti Teşkilat Başkanı Kavuncu: Artık birilerine seçim kazandırma stratejimiz olmayacak
İmamoğlu'na kapıyı kapatan İYİ Parti Teşkilat Başkanı Kavuncu: Artık birilerine seçim kazandırma stratejimiz olmayacak

İYİ Parti Teşkilat Başkanı Başkanı Buğra Kavuncu, İYİ Parti'nin yerel seçimlere tek başına girme kararıyla ilgili konuştu. İttifak yapılarak bir değişimin gerçekleşmediğini pratikte gördüklerini belirten Kavuncu, "Bizim artık bugünden itibaren birilerine seçim kazandırma veya birilerine seçim kaybettirme gibi bir çalışmamız, bir amacımız olmayacak. Bizim tek odaklanacağımız nokta 'Kendimiz bu seçimi nasıl kazanırız?' olacak" dedi. İmamoğlu'nun 'İttifak şart' çıkışına da değinen Kavuncu, böyle bir teklifle kendilerine gelinmesi halinde reddedeceklerini belirterek "GİK’in almış olduğu bir karar var ve bu net. Bunun değişmesi için bir sebep yok." diye konuştu.

#İYİ Parti
#CHP
#yerel seçimler
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