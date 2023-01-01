Kimlik bunalımı

Meral Akşener
Adı HDP ile yan yana anılan partinin, hedeflediği merkez sağ seçmeni nasıl kazanacağı merak konusu oldu. 2024 Mart seçimlerinde kurumsal kimliğini birinci öncelik yapacağı belirtilen İYİ Parti’nin, önündeki en zorlu sınav, HDP ile kol kola bir görüntü vermesi. İYİ Parti’nin tüm bu tabloya rağmen ilk hedefi merkez sağ seçmeni yeniden kazanmak.
2028 SEÇİMLERİ İÇİN YATIRIM
Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında yapılan 5.5 saatlik Genel İdare Kurulu’nda oy çokluğu ile varılan karara ilişkin edinilen bilgilere göre, İYİ Parti’nin yerel seçimlerde kendi başına girme isteğinin altında 2028 seçimleri için de bir yatırım olduğu kaydediliyor. Kaynaklara göre, İYİ Parti yerel seçimlerde merkez sağ, milliyetçi ve muhafazakâr seçmene yönelik bir politika izleyecek. Yakın dönemde CHP ile iş birliği nedeniyle ‘sosyal demokrat’ bir imaj verildiği ve bunun kırılması gerektiği vurgulanıyor.