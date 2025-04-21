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Kırıkkale'de aranan 3 hükümlü yakalandı

Kırıkkale'de aranan 3 hükümlü yakalandı

23:5021/04/2025, Pazartesi
IHA
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Yakalanan şahıslar işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
Yakalanan şahıslar işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kırıkkale'de çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü, jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için çeşitli suçlardan aranması olan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Yahşihan ilçesinde "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan A.K. (27), Keskin ilçesinde aynı suçtan hakkında 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan N.K. (35) ve Merkez ilçede "taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma" suçundan hakkında 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan H.G. (39) isimli hükümlüler yakalandı. Şahıslar, işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.





#kırıkkale
#Ceza İnfaz Kurumu
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