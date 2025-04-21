Şaibeli Profesör algı peşinde: Hem suçlu hem güçlü!

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nün tartışmalı öğretim görevlisi Prof. Dr. Tuna Tuğcu, X platformundan üniversite yönetiminin sınav yapmasını engellediğini öne sürerek yeni bir iddia ortaya attı. 416 öğrencinin sınavının iptal edildiğini söyleyen Tuğcu, yaşananları ‘akademik süreci aksatma ve liyakatsizlik’ olarak tanımladı. Gelişme üzerine Boğaziçi Üniversitesi’nden açıklama gecikmedi. Üniversite yönetimi, Tuğcu’nun iddialarının aksine, çevrimiçi sınav altyapısında herhangi bir teknik sorun bulunmadığına dikkat çekti. Boğaziçi Üniversitesi, Tuna Tuğcu’ya yönelik önemli bir iddiaya da dikkat çekti.





VERİ GÜVENLİĞİNİ İHLAL ETTİ

Yapılan açıklamanın devamında, “Ayrıca, ilgili öğretim üyesi tarafından daha önce bölüm aracılığıyla doğrudan kendi kurucu ortağı olduğu özel bir şirketten (SD4U Bilişim A.Ş.) ücretli olarak alınan yazılımın kullanıldığı, öğrenci verilerinin kurum dışı sistemlerde işlendiği ve bu sürecin bilgi işlem denetimi dışında gerçekleştiği bilinmektedir. Bu durum veri güvenliği, kurumsal denetim ve etik ilkeler açısından ciddi riskler doğurmaktadır.” ifadelerine yer verildi.





İNTIHALDEN HATIRLIYORUZ

2022 yılında Bilgi İşlem Dairesi’ni basan 4 akademisyenden biri olan Tuğcu'nun, ortaklarından ihalesiz olarak 40 bin dolarlık satın alma yaparak yolsuzluğa da karıştığı iddia edilmişti. Tuğcu’nun doktora tezinin önemli bir bölümünü, İngiliz bilim adamı V. H. Mac Donald’ın 1978 yılında yayınladığı makalesinden birebir kopyaladığı belirlenmişti.



