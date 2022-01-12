Kırklareli felaketi yaşıyor: Eğitime 1 gün ara verildi

Kırklareli’de etkili olan şiddetli fırtına sebebiyle çatılar uçtu bazı evlerin camları patladı ve ağaçlar devrildi. Ayrıca Kofçaz ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi.

Kırklareli Valiliği’nden yapılan açıklamada, "İlimiz Merkezinde ve Kofçaz İlçemizde olumsuz hava koşulları sebebiyle; resmî-özel tüm okullar ile bağlı bütün eğitim kurumlarında “yüz yüze eğitim” faaliyetlerine 12 Ocak 2022 Çarşamba günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl ve engelliler ile hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın, belirlenen tatil süresince idari izinli sayılacaklardır.

İlimizde yaşanan şiddetli fırtına sebebi ile İl Merkezimiz başta olmak üzere bazı ilçelerimizde yaşanan çatı uçması, ağaç devrilmeleri, baca yangınları gibi yaşanan olumsuzluklar karşısında, AFAD ve ilgili tüm ekiplerimiz, Valimiz Osman Bilgin’in talimatlarıyla (Valimizin Ankara’da Bakanlıklara yapmış olduğu ziyaretler nedeniyle saha çalışmaları Vali Yardımcımız koordinesinde yapılmaktadır) ilk andan itibaren saha çalışmaları yapılmakta ve gerekli tüm önlemler almaktadır" denildi.

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Fırtına nedeniyle araçlar da hasar gördü.

"Evden çıkmayın" uyarısı

Açıklamanın devamında, "Siz değerli vatandaşlarımızın da fırtına ve olumsuz hava koşullarından etkilenmemeleri için zorunlu kalmadıkça evlerinden çıkmamaları, can ve mal güvenliğini için yetkili kurumların uyarılarını dikkate almaları büyük önem arz etmektedir. Karşılaşılabilecek olumsuz durumlarda bireysel müdahalelerden kaçınılması 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden bildirimde bulunulması önemle rica olunur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

FOTOĞRAF 16 Trakya'da etkisini sürdüren sağanak yağış, Kırklareli'nin Lüleburgaz, Babaeski ve Pınarhisar ilçesinde sele neden oldu. Yağışın etkili olduğu Lüleburgaz ilçesinde Lüleburgaz Deresi, Yıldırım Mahallesi'nin Kümevleri mevkiinde taştı. Kümevleri mevkiindeki evlerin birinci katları sular altında kaldı. Dere üzerinden giden köprünün sular altında kalması ve yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalması üzerine bölgeye AFAD, UMKE, askeri personel, polis, belediye, sağlık ve Kızılay'dan ekipler sevk edildi. Evlerinde sel nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar, kepçe yardımıyla evlerinden alınarak, misafirhanelere ve yakınlarının evlerine yerleştirildi. Babaeski ilçesinde Çürtlen Deresi'nin taşması sonucu Kurtuluş Mahallesi'nde ev ve işyerlerini su bastı. Evlerinde mahsur kalan vatandaşlar, ekipler tarafından kepçelerle tahliye edildi. Kurtarma çalışmalarını Kaymakam Salih Yüce, Belediye Başkanı Murat Gerenli, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Kurugül de yerinde takip etti. Pınarhisar ilçesinde de Kaynarca-Lüleburgaz karayolu üzerindeki Kaynarca Deresi taştı. İlçe merkezindeki bazı ev ve işyerlerini su bastı. Kırklareli Valiliği'nden yapılan açıklamada, gün boyu devam eden aşırı yağışlar sebebiyle Babaeski, Lüleburgaz, Pınarhisar ve Alpullu beldesi başta olmak üzere yağışlardan etkilenen bölgelerde Vali Osman Bilgin'in yönetiminde AFAD, İl Özel İdaresi, Devlet Su İşleri, Kızılay, karayolları ve belediye ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, \"Ekiplerimizin ilk andan itibaren afetten etkilenen bölgelerde müdahale ve önleme çalışmaları aralıksız devam etmektedir... Meydana gelen su baskınından etkilenen bölgelerimizde vatandaşlarımızın tüm mağduriyetleri devletimiz tarafından giderilecektir... Su baskınından etkilenen bölgelerde yaşayan değerli vatandaşlarımızın yetkili ekiplerimizin yönlendirme ve uyarılarını dikkate almaları büyük önem taşımaktadır. Allah ülkemizi, ilimizi tüm afetlerden korusun” denildi. İlçenin Yılmaz ve Yıldırım Mahallesi üzerinde bulunan derenin taşması sonucu evlerinde mahsur kalan vatandaşlar askeri araçlar ile tahliye edildi. Tahliye edilen vatandaşlar otellere götürüldü. 65. Mekanize Piyade Tugayı Komutanlığı, UMKE, AFAD ve belediye personelleri bölgede hazır halde bekleyişlerini sürdürüyor. Kırklareli’ni sel vurdu: Mahsur kalanlar askeri araçlarla kurtarıldı Kırklareli'nde sağanak yağış, Lüleburgaz, Babaeski ve Pınarhisar ilçelerinde taşkınlara neden oldu. Yağış sonrası selin vurduğu bölgelerde tahliye çalışmaları başlatıldı. Kısa sürede harekete geçen AFAD, UMKE, DSİ, İtfaiye ve Karayolları ekiplerinin yanı sıra bölgede bulunan askeri birliklerde tahliye ve müdahale çalışmalarına destek verdi. Sel nedeniyle evlerinde mahsur kalanlar kepçelerle kurtarıldı.



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Şiddetli fırtına yüzünden çatılar uçtu, dükkanların camları kırıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarından sonra Kırklareli’nde beklenen fırtına bir anda etkisini gösterdi. Fırtınanın şiddetli bir şekilde etkili olmasıyla Kırklareli il merkezinde bulunan bazı evlerin çatıları uçarken, bazı dükkanların ise camları indi.

Fırtına nedeniyle kentte 10 apartmanın çatısı uçtu. Çatı uçmaları nedeniyle bazı araçlarda hasar oluştu.

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Karakaş Mahallesi'nde ise bazı caddelerde ağaçlar devrildi, bazı iş yerlerinin camları kırıldı, elektrik direği devrildi. İhbar üzerine ilde bulunan birçok ekip oluşması muhtemel olumsuzluklara karşı teyakkuza geçti. Bölgeye gelen ekipler alana şerit çekerek, yere düşen parçaları ve ağaçları kaldırma çalışmaları başlatırken kentte etkili olan fırtına sürüyor.

"Biz bu kadarını beklemiyorduk"

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, kentin birçok yerinde apartman ve evlerin çatılarının uçtuğunu söyledi.

Ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu belirten Kesimoğlu, "Biz fırtına bekliyorduk ama bu boyutta olacağını tahmin etmiyorduk. Maddi hasar var boyutunu bilemiyorum. İhbar geldikçe gidip bakıyoruz. Bugüne kadar görülmemiş boyutta tabii afetle karşı karşıyayız." diye konuştu.

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Çorlu'da aydınlatma direkleri devrildi.

Çorlu da felaketi yaşadı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde de kuvvetli fırtına nedeniyle bazı noktalarda ağaçlar devrildi, çatılar uçtu ve aydınlatma devrildi.

Dün akşam saatlerinde başlayan kuvvetli fırtına Çorlu’da etkili oldu. Zafer, Rumeli ve Muhittin mahallerinde ağaçlar devrildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Çorlu İtfaiye İstasyon Amirliği ekipleri, yola devrilen ağaçları ortadan kaldırdı.

Ali Osman Çelebi Bulvarı üzerinde bulunan Çorlu - Süleymanpaşa yolu kavşağında aydınlatma direği devrildi. Çok sayıda bina çatısının da uçtuğu bildirildi.

Şiddetli fırtına nedeniyle vatandaşlar, can güvenlikleri açısından dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

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