Kırklareli felaketi yaşıyor: Eğitime 1 gün ara verildi

Kırklareli’de etkili olan şiddetli fırtına sebebiyle çatılar uçtu bazı evlerin camları patladı ve ağaçlar devrildi. Ayrıca Kofçaz ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi.
Kırklareli Valiliği’nden yapılan açıklamada, "İlimiz Merkezinde ve Kofçaz İlçemizde olumsuz hava koşulları sebebiyle; resmî-özel tüm okullar ile bağlı bütün eğitim kurumlarında “yüz yüze eğitim” faaliyetlerine 12 Ocak 2022 Çarşamba günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl ve engelliler ile hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın, belirlenen tatil süresince idari izinli sayılacaklardır.
İlimizde yaşanan şiddetli fırtına sebebi ile İl Merkezimiz başta olmak üzere bazı ilçelerimizde yaşanan çatı uçması, ağaç devrilmeleri, baca yangınları gibi yaşanan olumsuzluklar karşısında, AFAD ve ilgili tüm ekiplerimiz, Valimiz Osman Bilgin’in talimatlarıyla (Valimizin Ankara’da Bakanlıklara yapmış olduğu ziyaretler nedeniyle saha çalışmaları Vali Yardımcımız koordinesinde yapılmaktadır) ilk andan itibaren saha çalışmaları yapılmakta ve gerekli tüm önlemler almaktadır" denildi.
"Evden çıkmayın" uyarısı
Açıklamanın devamında, "Siz değerli vatandaşlarımızın da fırtına ve olumsuz hava koşullarından etkilenmemeleri için zorunlu kalmadıkça evlerinden çıkmamaları, can ve mal güvenliğini için yetkili kurumların uyarılarını dikkate almaları büyük önem arz etmektedir. Karşılaşılabilecek olumsuz durumlarda bireysel müdahalelerden kaçınılması 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden bildirimde bulunulması önemle rica olunur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.
Şiddetli fırtına yüzünden çatılar uçtu, dükkanların camları kırıldı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarından sonra Kırklareli’nde beklenen fırtına bir anda etkisini gösterdi. Fırtınanın şiddetli bir şekilde etkili olmasıyla Kırklareli il merkezinde bulunan bazı evlerin çatıları uçarken, bazı dükkanların ise camları indi.
Fırtına nedeniyle kentte 10 apartmanın çatısı uçtu. Çatı uçmaları nedeniyle bazı araçlarda hasar oluştu.
Karakaş Mahallesi'nde ise bazı caddelerde ağaçlar devrildi, bazı iş yerlerinin camları kırıldı, elektrik direği devrildi. İhbar üzerine ilde bulunan birçok ekip oluşması muhtemel olumsuzluklara karşı teyakkuza geçti. Bölgeye gelen ekipler alana şerit çekerek, yere düşen parçaları ve ağaçları kaldırma çalışmaları başlatırken kentte etkili olan fırtına sürüyor.
"Biz bu kadarını beklemiyorduk"
Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, kentin birçok yerinde apartman ve evlerin çatılarının uçtuğunu söyledi.
Ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu belirten Kesimoğlu, "Biz fırtına bekliyorduk ama bu boyutta olacağını tahmin etmiyorduk. Maddi hasar var boyutunu bilemiyorum. İhbar geldikçe gidip bakıyoruz. Bugüne kadar görülmemiş boyutta tabii afetle karşı karşıyayız." diye konuştu.
Çorlu da felaketi yaşadı
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde de kuvvetli fırtına nedeniyle bazı noktalarda ağaçlar devrildi, çatılar uçtu ve aydınlatma devrildi.
Dün akşam saatlerinde başlayan kuvvetli fırtına Çorlu’da etkili oldu. Zafer, Rumeli ve Muhittin mahallerinde ağaçlar devrildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Çorlu İtfaiye İstasyon Amirliği ekipleri, yola devrilen ağaçları ortadan kaldırdı.
Ali Osman Çelebi Bulvarı üzerinde bulunan Çorlu - Süleymanpaşa yolu kavşağında aydınlatma direği devrildi. Çok sayıda bina çatısının da uçtuğu bildirildi.
Şiddetli fırtına nedeniyle vatandaşlar, can güvenlikleri açısından dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.