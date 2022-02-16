Gündem Kırklarelinde hijyen koşullarına uymayan bin ton 800 gram ete el konuldu
KIRKLARELİ

Kırklareli'nde hijyen koşullarına uymayan bin ton 800 gram ete el konuldu

Kırklareli’nde teknik ve hijyenik koşullara uygun olmayan 1 ton 800 kilogram ete el konuldu. Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesinde bir kişinin teknik ve hijyenik koşullara uygun olmayan etleri parçalayarak piyasa sürüdüğü bilgisine ulaşan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

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Haber Merkezi İHA
Kırklareli haberleri: Kırklarelinde hijyen koşullarına uymayan bin ton 800 gram ete el konuldu
Hijyen koşullarına uymayan bin ton 800 gram ete el konuldu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile harekete geçen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü denetim gerçekleştirdi. Gerçekleşen denetimde teknik ve hijyenik koşullara uygun olmayan bir şekilde faaliyet gösteren şüpheliye 62 bin 132 lira ceza uygulanırken 1 ton 800 kilogram ete konuldu.

Kırklareli'nde hijyen koşullarına uymayan 1,8 ton kaçak ete el kondu
OYNAT 00:40
Kırklareli'nde hijyen koşullarına uymayan 1,8 ton kaçak ete el kondu
Kırklareli Lüleburgaz'da hijyen ve teknik koşullara uygun olmayan 1,8 ton ete el kondu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Lüleburgaz ilçesinde bir kişinin uygun olmayan ortamda et parçalayarak piyasaya sürdüğü bilgisine ulaşılmasının ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile harekete geçildi.

Bu kapsamda 1 ton 800 kilogram ete konuldu ve kaçak faaliyet gösteren şüpheliye 62 bin 132 lira ceza uygulandı.

  • İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, “Lüleburgaz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştirdiği resmi kontrol neticesinde onaysız olarak faaliyet gösteren, teknik ve hijyenik koşullara uygun olmayan ortamda et parçalama faaliyeti gösteren işletme tespit edildi.

Gerçekleştirilen resmi kontrol neticesinde işletme içerisinde bulunan yaklaşık bin 800 kilogram et ve sakatata el konularak söz konusu işletmeye müdürlüğümüzce 5996 sayılı veteriner hizmetleri, bitki sağlığı, gıda ve yem kanununun 41. maddesi (a) bendi gereğince bakanlıkça belirlenen hijyen esaslarına uymadığından dolayı 20 bin 706 TL, yine aynı kanunun 41. maddesi (b) bendi gereğince bakanlıktan onay almadan faaliyet göstermesi nedeniyle 41 bin 426 idari para cezası işlemi uygulanmıştır.

Ayrıca konu hakkında Lüleburgaz Cumhuriyet Savcılığına bilgi verilmiştir. Halkımızın sağlıklı gıdaya ulaşması için ilimiz genelinde tüm gıda kontrol görevlisi personelimizce 24 saat esasına göre resmi kontrollerimiz aralıksız olarak devam etmekte olup kurallara uymayan gıda işletmelerine göz açtırılmayacaktır.” dendi.

Korkunç görüntü: Hepsini insanlara yedireceklerdi
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Edinilen bilgiye göre, ruhsatsız ve hijyenik olmayan ortamda tavukların parçalara ayrılarak piyasaya sürüldüğü ihbarını alan Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü görevlileri ile birlikte Küçükbalıklı Mahallesi 2. Uluferdi Sokak’ta gecekondudan bozma merdiven altı işletmeye baskın düzenledi.
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Mezbelelik haldeki kesimhaneye yapılan operasyonda halk sağlığını hiçe sayarak kaçak olarak tavuk parçalama işlemi yapan yabancı uyruklu kişiler yakalandı.
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Baskında ortaya çıkan korkunç manzara ise görenleri hayrete düşürdü. <br>
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Kaçak işletmedeki sağlıksız koşullar, insan sağlığının nasıl hiçe sayıldığını bir kez daha gözler önüne serdi.
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Hiçbir hijyen koşulunun uygulanmadığı kesimhanede tavukların mikrop yuvası haline dönen tezgah üzerinde parçalara ayrıldıktan sonra piyasaya sürüldüğü öğrenildi.
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Operasyonda ele geçirilen tavuklar imha edilmek üzere ekiplerce toplatılırken, kaçak kesim yapan zanlılar hakkında cezai işlem uygulandı.
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Korkunç görüntü
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Korkunç görüntü: Hepsini insanlara yedireceklerdi
Bursa'da zabıta ekipleri, gecekondudan dükkana dönüştürülen merdiven altı işletmede tavukları parçalayarak piyasaya süren yabancı uyruklu kişileri yakaladı. Baskında ortaya çıkan korkunç manzara görenleri dehşete düşürdü.


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