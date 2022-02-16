Kırklareli'nde hijyen koşullarına uymayan bin ton 800 gram ete el konuldu

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile harekete geçen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü denetim gerçekleştirdi. Gerçekleşen denetimde teknik ve hijyenik koşullara uygun olmayan bir şekilde faaliyet gösteren şüpheliye 62 bin 132 lira ceza uygulanırken 1 ton 800 kilogram ete konuldu.

OYNAT 00:40 Kırklareli'nde hijyen koşullarına uymayan 1,8 ton kaçak ete el kondu Kırklareli Lüleburgaz'da hijyen ve teknik koşullara uygun olmayan 1,8 ton ete el kondu.



İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Lüleburgaz ilçesinde bir kişinin uygun olmayan ortamda et parçalayarak piyasaya sürdüğü bilgisine ulaşılmasının ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile harekete geçildi.



Bu kapsamda 1 ton 800 kilogram ete konuldu ve kaçak faaliyet gösteren şüpheliye 62 bin 132 lira ceza uygulandı.

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İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, “Lüleburgaz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştirdiği resmi kontrol neticesinde onaysız olarak faaliyet gösteren, teknik ve hijyenik koşullara uygun olmayan ortamda et parçalama faaliyeti gösteren işletme tespit edildi.

Gerçekleştirilen resmi kontrol neticesinde işletme içerisinde bulunan yaklaşık bin 800 kilogram et ve sakatata el konularak söz konusu işletmeye müdürlüğümüzce 5996 sayılı veteriner hizmetleri, bitki sağlığı, gıda ve yem kanununun 41. maddesi (a) bendi gereğince bakanlıkça belirlenen hijyen esaslarına uymadığından dolayı 20 bin 706 TL, yine aynı kanunun 41. maddesi (b) bendi gereğince bakanlıktan onay almadan faaliyet göstermesi nedeniyle 41 bin 426 idari para cezası işlemi uygulanmıştır.

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Ayrıca konu hakkında Lüleburgaz Cumhuriyet Savcılığına bilgi verilmiştir. Halkımızın sağlıklı gıdaya ulaşması için ilimiz genelinde tüm gıda kontrol görevlisi personelimizce 24 saat esasına göre resmi kontrollerimiz aralıksız olarak devam etmekte olup kurallara uymayan gıda işletmelerine göz açtırılmayacaktır.” dendi.