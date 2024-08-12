Kırklareli merkezli dört ilde 'Kuyu-15' operasyonu: Organize suç örgütü üyesi 20 şüpheli tutuklandı

Kırklareli merkezli 4 ilde, elebaşılığını Nizamettin Gündüz ve Ercan Kartay'ın yaptığı birbirleriyle husumetli iki organize suç örgütüne yönelik "Kuyu-15" operasyonları düzenlenmiş, operasyonlarda 62 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve otomobillerinde yapılan aramalarda 20 tabanca, 21 şarjör, 7 av tüfeği, 2 bin 546 silah mermisi, 70 tüfek mermisi, 4 bıçak, 12'si dolu 27 senet, 4 telsiz, balistik yelek, 146 bin 993 lira, 3 bin 736 dolar, 3 bin 630 avro ve ziynet eşyası ile yasaklı kitap ele geçirilmişti.​​​​​​​