|
Gündem

Kırklareli merkezli dört ilde 'Kuyu-15' operasyonu: Organize suç örgütü üyesi 20 şüpheli tutuklandı

Kırklareli merkezli 4 ilde, iki organize suç örgütüne yönelik "Kuyu-15" operasyonu düzenlendi. Yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 62 şüpheliden 20'si tutuklandı.

10:18 - 12/08/2024 Pazartesi
Güncelleme: 10:19 - 12/08/2024 Pazartesi
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Kırklareli merkezli İstanbul, Tekirdağ ve Diyarbakır'da gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 62 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Savcılık sorgusunun ardından 20 şüpheli çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Şüphelilerden 2'sine sağlık durumu nedeniyle ev hapsi uygulanırken, 21 şüpheli adli kontrol şartıyla, 19 şüpheli de savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.


Ne olmuştu?

Kırklareli merkezli 4 ilde, elebaşılığını Nizamettin Gündüz ve Ercan Kartay'ın yaptığı birbirleriyle husumetli iki organize suç örgütüne yönelik "Kuyu-15" operasyonları düzenlenmiş, operasyonlarda 62 şüpheli gözaltına alınmıştı.


Şüphelilerin ev, iş yeri ve otomobillerinde yapılan aramalarda 20 tabanca, 21 şarjör, 7 av tüfeği, 2 bin 546 silah mermisi, 70 tüfek mermisi, 4 bıçak, 12'si dolu 27 senet, 4 telsiz, balistik yelek, 146 bin 993 lira, 3 bin 736 dolar, 3 bin 630 avro ve ziynet eşyası ile yasaklı kitap ele geçirilmişti.​​​​​​​



#Kırklareli
#Kırklareli Emniyet Müdürlüğü
#Kuyu-15
#operasyon
21 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
ŞOK aktüel ürünler kataloğu 14 Ağustos 2024: Okul ve kırtasiye ürünleri geliyor