Kırklareli'de 146 kaçak göçmen yakalandı: 25 organizatör gözaltında

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik Lüleburgaz, Babaeski, Vize ilçeleri ile Bulgaristan'da açılan Dereköy Sınır Kapısı yolu üzerinde yaptıkları uygulamalarda Suriye, İran, Bangladeş, Irak, Afganistan, Fas, Cezayir ve Filistin uyruklu 146 kaçak göçmeni yakaladı.

Göçmenlere organizatörlük yaptığı gerekçesiyle 25 şüpheli de gözaltına alındı. Şüphelilerinin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda iki kurusıkı tabanca, pompalı tüfek, bıçak, kama, 21 cep telefonu ile göçmen kaçakçılığından elde edildiği değerlendirilen 600 euro ile 14 bin 365 lira ele geçirildi.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Gözaltındaki 25 şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.

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