Gündem Kırklarelinde 11 kaçak göçmen yakalandı
KIRKLARELİ

Kırklareli’nde 11 kaçak göçmen yakalandı

Ekiplerin Dereköy Sınır Kapısı ile Kofçaz ilçesinde yaptığı araştırmada 11 Suriye ve Fas uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

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Haber Merkezi İHA
Kırklareli’nde 11 kaçak göçmen yakalandı
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Kırklareli’nde 11 kaçak göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Bulgaristan’a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Kofçaz ilçesinde kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı.
Ekiplerin bölgede yaptığı araştırmada 11 Suriye ve Fas uyruklu kaçak göçmen yakalandı.
Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.
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