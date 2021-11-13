Gündem Kırklarelinde 22 düzensiz göçmen yakalandı
KIRKLARELİ

Kırklareli'nde 22 düzensiz göçmen yakalandı

Düzensiz göçmenleri taşıyan 3 aracın sürücüsü gözaltına alındı. Organizatörlerin yasa dışı yollarla ülkeye getirdiği 21 Afganistan ve İran uyruklu göçmenler Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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Haber Merkezi AA
Kırklarelinde 22 düzensiz göçmen yakalandı
Göçmenler

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 22 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınları ile Kofçaz ilçesinin Yukarıkanara köyünde yabancı uyrukluların olduğu bilgisine ulaştı.

Düzensiz göçmenlerin Belarus-Polonya sınırındaki bekleyişi devam ediyor
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Düzensiz göçmenlerin Belarus-Polonya sınırındaki bekleyişi devam ediyor
Belarus üzerinden Avrupa Birliği (AB) üyesi Polonya'ya girmek, oradan da diğer AB ülkelerine geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin Belarus-Polonya sınırındaki bekleyişi sürüyor. Şiddetli soğuk nedeniyle ateş yakıp ısınmaya çalışan düzensiz göçmenler, sınırın Belarus tarafına kurdukları çadırlarda konaklıyor.

Zaman zaman güvenlik güçleriyle karşı karşıya kalan göçmenlerden bazıları, çıkan arbede ve polisin şiddetli müdahalesi nedeniyle yaralandı. Yardım kuruluşlarının sık sık gıda ve giyecek desteğinde bulunduğu düzensiz göçmenler, sınırı geçip AB üyesi Polonya üzerinden diğer üye ülke topraklarına varma umuduyla bekleyişlerine devam ediyor.

Ekipler, Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında N.Ö, M.Ç. ve E.K'nin kullandığı araçlardaki 21 Afganistan ve İran uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiğini belirledi.

Yukarıkanara köyünde de bir Suriye uyruklu yakalandı.

İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla N.Ö, M.Ç. ve E.K. gözaltına alındı.

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