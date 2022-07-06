Gündem Kırklarelinde 226 Afganistan uyruklu göçmen sınır dışı edildi
KIRKLARELİ

Kırklareli'nde 226 Afganistan uyruklu göçmen sınır dışı edildi

Sınır dışı edilecek 226 Afganistan uyruklu, Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'nden İstanbul'a gönderildi. Öte yandan, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'nden son bir ayda 779 düzensiz göçmenin charter seferleriyle ülkelerine gönderildiği öğrenildi.

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Haber Merkezi AA
Kırklarelinde ​226 Afganistan uyruklu göçmen sınır dışı edildi
Arşiv

Düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Ülke genelinde farklı tarihlerde yakalanan ve geri gönderme merkezine getirilerek işlemleri tamamlanan Afganistan uyruklu 226 düzensiz göçmen, jandarma ekiplerinin nezaretinde otobüslere bindirildi. Bu kişiler, Göç İdaresi Başkanlığının düzenlediği seyahat belgesiyle sınır dışı edilmek için İstanbul Havalimanı'na götürülecek.

Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'nden son bir ayda 779 düzensiz göçmenin charter seferleriyle ülkelerine gönderildiği öğrenildi.

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