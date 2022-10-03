Gündem Kırklarelinde kazaya müdahale eden jandarma ekibine otomobil çarptı Bir uzman çavuş şehit oldu
KIRKLARELİ

Kırklareli'nde kazaya müdahale eden jandarma ekibine otomobil çarptı: Bir uzman çavuş şehit oldu

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde trafik kazasına müdahale eden jandarma ekibine otomobilin çarpması sonucu Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Cerit şehit oldu.

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Haber Merkezi AA
Kırklarelinde kazaya müdahale eden jandarma ekibine otomobil çarptı: Bir uzman çavuş şehit oldu
Ekipler trafik güvenliği amacıyla bölgede tedbir aldı.

Lüleburgaz'da A.A. idaresindeki 39 ABH 448 plakalı otomobil ile M.M. yönetimindeki 39 ABV 978 plakalı otomobilin D-100 kara yolunun 2. kilometresinde kaza yapması üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler trafik güvenliği amacıyla bölgede tedbir aldı.

Bu sırada K.S. yönetimindeki 39 SK 997 otomobil, kaza yerinde bulunan uzman çavuşlar Hüseyin Cerit (42) ile Ekrem Kılıç'a çarptı.

Kazada uzman çavuşlar Cerit ve Kılıç yaralandı.

Uzman çavuşlar ile diğer kazada yaralanan 2 kişi, bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılardan Cerit, ilk müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Cerit, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, valiliğin sosyal medya hesabından şehit Cerit için taziye mesajı yayımladı.

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