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Gündem Sınırda Bulgar zalimliği 84 göçmen yarı çıplak halde Türkiye sınırına bırakıldı
KIRKLARELİ

Sınırda Bulgar zalimliği: 84 göçmen yarı çıplak halde Türkiye sınırına bırakıldı

Yunanistan üzerinden Bulgaristan'a geçerken sınır güçleri tarafından yakalanan 84 göçmen değerli eşyaları ve elbiseleri alınarak yarı çıplak halde Türkiye sınırına bırakıldı. Düzensiz göçmenlerin bazılarının soğuk havadan üstlerine çuval ve poşet geçirerek korunmaya çalıştıkları görüldü.

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Haber Merkezi AA
Kırklarelinde sınır hattında yarı çıplak halde 84 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'nde ormanlık alanda yarı çıplak halde 84 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde ormanlık alanda yarı çıplak halde 84 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri Kofçaz ilçesinde sürdürdüğü devriye faaliyetinde ormanlık alanda yarı çıplak halde düzensiz göçmenlerin olduğunu fark etti.

Ekipler Suriye, Afganistan, Fas, Tunus ve İran uyruklu 84 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenlerin bazılarının soğuk havadan üstlerine çuval ve poşet geçirerek korunmaya çalıştıkları görüldü.

Göçmenlerin ifadelerinde, Yunanistan üzerinden Bulgaristan'a geçtiklerini burada sınır güçleri tarafından değerli eşyaları ve elbiseleri alınarak yarı çıplak halde Türkiye sınırına bırakıldıklarını ileri sürdükleri aktarıldı.

Yabancı uyruklular, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Yunanistan para ve kıyafetlerini aldığı göçmenleri dövüp Türkiye'ye itti
OYNAT 01:00
Yunanistan para ve kıyafetlerini aldığı göçmenleri dövüp Türkiye'ye itti
Edirne'den Avrupa ülkelerine gitmek için yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçen bir grup göçmen, Yunan güvenlik güçlerince yakalandı.

Göçmenler, uluslararası hukuka aykırı şekilde darbedilerek üzerlerindeki kıyafetleri ve ayakkabıları alınıp, Türkiye'ye itildi.

Yunan birlikleri faciaya yol açtı: Donarak ölen 12 göçmenin cenazeleri Adli Tıp'a getirildi
FOTOĞRAF 20
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Yunanistan sınır birlikleri tarafından ayakkabıları çıkarılıp elbiseleri soyularak, Edirne’ye geri itilen ve donarak hayatını kaybeden 12 göçmenin cenazeleri Adli Tıp Kurumuna getirildi.
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Edirne’nin İpsala ilçesi Paşaköy Köyü Mandakoru mevkiinde Yunanlar tarafından ayakkabıları, elbiseleri soyularak geri itilen 12 göçmen donarak hayatını kaybetmiş, donma riski altındaki diğer göçmenler de kurtarılarak Keşan Devlet Hastanesi’ne sevk edilmişti.
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Donarak hayatını kaybeden 12 göçmenin cenazeleri ambulanslarla Edirne’den alınarak Adli Tıp Kurumuna getirildi.
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Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada , \"İpsala ilçesi Paşaköy Köyü Mandakoru mevkiinde Yunanlılar tarafından geri itilen ve donarak vefat eden dokuz göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır\" denildi.
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaşanan katliamla ilgili yaptığı açıklamada Yunanistan'a sert tepki göstererek, \"Ayakkabıları çıkarılmış, elbiseleri soyulmuş Yunan sınır birlikleri tarafından geri itilmiş 22 göçmenden 12'si dondu. AB çaresiz, cılız ve insanlıktan yoksun. Yunan sınır birlikleri, mağdura cani, FETÖ'ye müşfik\" ifadelerini kullandı.
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Yunanistan'ın düzensiz göçmenleri tehlikeli biçimde geri itmesine ilişkin Türkiye'nin uluslararası toplumu defalarca uyardığını hatırlatarak, Yunanistan'ın bir an önce bu yasa dışı faaliyete son vermesi gerektiğini vurguladı.
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Edirne'nin İpsala ilçesinde Yunanistan tarafından geri itilen ve donarak hayatını kaybeden 12 düzensiz göçmene ilişkin bir haberi Twitter hesabından paylaşan Kıran, şunları kaydetti:
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\"Türkiye, Yunanistan sahil güvenlik yetkililerinin tehlikeli biçimde mültecileri geri itmesine ilişkin uluslararası toplumu defalarca uyardı. Bu geri itme faaliyetleri özellikle havanın çok soğuk olduğu zamanlarda trajik sonuçlar doğuruyor. Yunanistan, bir an önce bu yasa dışı faaliyetlerine son vermelidir.\"
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Yunan birlikleri faciaya yol açtı: Donarak ölen 12 göçmenin cenazeleri Adli Tıp'a getirildi
Yunanistan sınır birlikleri tarafından ayakkabıları çıkarılıp elbiseleri soyularak, Edirne'ye geri itilen ve donarak hayatını kaybeden 12 göçmenin cenazeleri Adli Tıp Kurumuna getirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaşanan katliamla ilgili yaptığı açıklamada Yunanistan'a sert tepki göstererek, "Ayakkabıları çıkarılmış, elbiseleri soyulmuş Yunan sınır birlikleri tarafından geri itilmiş 22 göçmenden 12'si dondu. AB çaresiz, cılız ve insanlıktan yoksun. Yunan sınır birlikleri, mağdura cani, FETÖ'ye müşfik" ifadelerini kullandı.
Sınırda Bulgar zalimliği

Sınırda Bulgar zalimliği

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