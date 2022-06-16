Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 72 yabancı uyruklu yakalandı İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınları ile Babaeski, Vize ve Kofçaz ilçelerinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Yakalanan göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla yakalanan yedi zanlıdan ikisi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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