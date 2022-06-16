Gündem Kırklarelinde yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 72 yabancı uyruklu yakalandı
KIRKLARELİ

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 72 yabancı uyruklu yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınları ile Babaeski, Vize ve Kofçaz ilçelerinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Yakalanan göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla yakalanan yedi zanlıdan ikisi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Merkezi AA
Kırklarelinde yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 72 yabancı uyruklu yakalandı
Arşiv.

Kırklareli'nde yapılan operasyonda ekipler, 10 ayrı bölgede yaptığı çalışmada, Afganistan, Suriye ve Fas uyruklu 72 kişinin yurda yasa dışı yollardan girdiğini belirledi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Yabancı uyruklulara organizatörlük yaptığı iddiasıyla A.B, N.B, C.A, E.İ, N.K, S.G. ve A.G. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.G. ve A.G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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